Son dakika: Jandarmadan sahte evrak çetesine operasyon!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli sicil kaydı temiz olan şahısların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tanzim ederek yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan terör örgütü üyeleri başta olmak üzere aranan şahıslara sahte resmi belge düzenlediği değerlendirilen 4 kişi yakın takibe alındı. Şüphelilerin, İstanbul Fatih'te bulunan evleri matbaa olarak kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, söz konusu adresleri takibe aldı.

ÖZEL ÜRETİM VE MALZEMELER

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait çekler, binlerce sahte sürücü belgesi, sahte nüfus cüzdanı, pasaportlar, ikamet izin kartları, onlarca sahte resmi belge, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE MİT VE POLİS KARTI

Ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelilerin hatasız üretim yapabilmek için lazer çizim makinesi kullanarak MİT Kimlik Kartı ve yeni tip polis kimlik kartı ile birlikte daha birçok sahte belge ürettiklerini, bunları da piyasaya bin – 15 bin TL arasında bir fiyatla sattıklarını belirledi.

MÜHENDİSLER BİR ARADA

Yakalanan şüphelilerden birinin Makine Mühendisi, birinin Bilgisayar Mühendisi, ikisinin ise eski matbaa çalışanı olduğundan ve sahte belgeler profesyonelce hazırladığı için çıplak gözle sahteliğinin tespit edilemediği, sadece sınır kapılarında bulunan teknik cihazların tespit edebilmesi nedeniyle, terör örgütü üyeleri ile aranan şahısların yurtdışına çıkarken kontrol ve denetimlerden geçmeyi planladıkları değerlendiriyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Piyasada resmi geçerliliği bulunan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran, hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen 4 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.