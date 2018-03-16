‘Türk askeri bizi özgürleştirdi ne kadar teşekkür etsek azdır’

BUGÜN NELER OLDU

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan köylerde yaşayan insanlar, acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.Kurtarılan köylerde yaşayan halkın güvenliğini sağlarken, teröristlerin yıllarca mağdur ettiği insanların ihtiyaçlarını gidermek için de yoğun bir çaba sarf ediyor.YPG/PKK zulmü altında yaşadıkları korku dolu günleri unutup normal hayatlarına dönmeye çalışan Suriyeli aileler, topraklarını özgürleştirip kendilerine her türlü desteği sağlayan Türk askerine teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Türkiye sınırına yakın Surki köyünde besicilik yapan 57 yaşındaki Salih Hammud, Türk askerine dua ettiklerini söyleyerek Besicilik yapıyorum. Halep'te çatışmaların yoğunlaşması üzerine evimi ve arazimi bırakıp Afrin'e göç ettim. Ancak Afrin'de teröristlerin halk üzerinde baskıları artırdı. Hayvanlarımı merada otlatabilmek için para ödemek durumunda kaldım. Bize yıllarca zulüm yaptılar. Türk askeri yanımıza geldi, bizi özgürleştirdi. Yemeklerini bizimle paylaştı, torunlarıma süt ve mama aldılar. Ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.