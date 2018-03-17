Cumhuriyet gazetesi yalan habere devam ediyor

Cumhuriyet'in haberine konu dava Ankara 21.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş ve Umut Oran'ın Sabah Gazetesi'ne karşı 18,20,21,22 Şubat 2015 tarihli yayınlarla ilgili talep ettiği manevi tazminat talebi, haberlerde kamu yararı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Umut Oran'ın bu kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, haberle ilgili savcılık şikayetinin akıbetinin mahkemece sorulması ve akabinde karar verilmesi gerekçesiyle usulden bozuldu. Kısaca, Yargıtay davanın esasına girmeden, sadece usulen Ankara 21.Asliye Hukuk Mahkemesi kararını bozdu.



Umut Oran

UMUT ORAN'IN TAZMİNAT HAYALLERİ SUYA DÜŞECEK

Bu aşamada, haberle ilgili savcılık dosyasına yazı yazılması akabinde, savcılık tarafından kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmişse mahkeme kararı değişmeyecek, Umut Oran'ın tazminat hayalleri suya düşecek. Ceza soruşturması devam etmekte ise mahkeme ceza soruşturmasının bitmesini bekleyecek ve akabinde karar verecek.





CUMHURİYET YANILTICI BAŞLIKLARLA OKURUNU KANDIRIYOR

Yargıtay'ın verdiği bu usule ilişkin kararı, Cumhuriyet Gazetesi'nin "Sabah Gazetesi bir kez daha yalan haberden mahkum oldu" şeklinde vermesi basın dünyasında olduğu kadar hukuk camiasında da alay konusu oldu. Yargıtay'ın dosyanın esasına girmeden verdiği kararı Cumhuriyet Gazetesi'nin okuyucularını aldatmayı göze alarak gerçek dışı şekilde haberleştirmesi, ya da okuduğu mahkeme kararını dahi anlayamayacak duruma düşmesi gazetenin geldiği hazin durumu da ortaya koymuş oldu.