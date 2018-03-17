Teröristbaşı Gülen Talabani’nin karısını nasıl kullandıklarını böyle itiraf ediyor!

FETÖCÜ'YÜ BÖYLE KURTARMIŞLAR!

Mahmut Övür bugünkü yazısında FETÖ'den Türkiye'ye getirilmek istenen bölge imamı Aslan Çelik'in Talabani'nin karısı Hero Talabani tarafından kurtarılarak örgüte teslim edildiğini yazıyor. Teröristbaşı Gülen de Talabani'nin karısını kullanarak FETÖ imamı Aslan Çelik'i kurtardıklarını son vaazında itiraf ediyor.

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Türkiye'nin önünü nasıl kestiklerini biraz daha yakından inceleyelim.

Geçtiğimiz ocak ayı ortalarında Türkiye'nin güvenlik güçleri iz sürerek Süleymaniye kentinde çok önemli bir operasyona imza attı. FETÖ'nün Süleymaniye'deki okullarının genel müdürü Aslan Çelik'i, titiz bir çalışma sonucu ele geçirdi. Ancak, o andan itibaren de bütün güç odakları telaş içinde harekete geçti. Bu işin öncülüğünü de hiç hesapta olmayan biri yapıyordu; CelalTalabani'nin eşi Hero Talabani...

Teröristbaşı Gülen Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirilmek istenen Arslan Çelik'in Talabani'nin karısı tarafından kurtarıldığını itiraf ediyor

Bölgeden aldığım haberlere göre, o süreçte işin içine CIA'den BND'ye kadar bütün FETÖseverler giriyor ve Süleymaniye'de Hollywoodvari bir kaçma kovalamaca yaşanıyordu. Ama sadece güvenlik güçleri değil, akla hayale gelmeyen kirli yöntemler de devreye sokuluyor ve FETÖ'nün Süleymaniye'deki adamı kurtarılıyordu.

Bu fotoğrafın bize ne anlattığını FETÖ'ye karşı dışarıda çok yönlü mücadele veren Hayati Küçük şöyle özetliyor: "Bu bize FETÖ'nün küresel terörün bir parçası olduğunu gösteriyor. FETÖ sıradan bir örgüt değil, küresel güçlerin arkasında olduğu, koruduğu bir terör örgütüdür." FETÖ elebaşı Gülen, bu korumadan o kadar memnun ki, bir süre önce yine gözyaşları içinde salya sümük ağlayarak Haşhaşi'lerine şöyle diyordu: "Geçenlerde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçırılmak istenen bir arkadaşımızı yine o ülkedeki dostlarımız kurtararak önce Dubai'ye sonra da buraya gönderdiler." İşin belki de en ilginç yanı, Süleymaniye gibi İran'ın kapsama alanında olan bir bölgede bizzat Hero Talabani'nin devreye girerek FETÖ'ye destek olmasıydı.

Kimin eli kimin cebinde belli değil diyeceğim ama aslında belli. Bir yanda sosyalist Talabani ailesi, onun arka planında İran ve Almanya, onlarla işbirliği yapan CIA ve hepsinin destek verdiği FETÖ...

Bu kirli ittifak sürdüğü sürece de terör bitmez.

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