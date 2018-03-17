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FETÖ'cüler üniversiteyi “F” olarak inşa etmiş!

FETÖ'nün Azerbaycan'dan silinmesinde büyük rolü olan Türkiye- Azerbaycan İşadamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat, kapatılan Kafkas Üniversitesi'nin mimarisi ile ilgili olarak çarpıcı bir tespitte bulundu

Giriş Tarihi: 17.3.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:49
FETÖ'cüler üniversiteyi “F” olarak inşa etmiş!

SABAH Ekonomi yazarı Dilek Güngör, "Kapatılan Kafkas Üniversitesi'nin F'si…" başlıklı yazısında, kapatılan Kafkas Üniversitesi'nin anlattı.

"Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Bakü Küresel Forumu için Azerbaycan'dayız" diyen Dilek Güngör, şöyle devam etti:

ALİYEV ADIMLARINI HIZLANDIRDI

"Biliyorsunuz, Azerbaycan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya'ya giriş kapısıydı. Örgüt Türkiye'den sonra en çok burada örgütleniyordu. Eğitimden iş dünyasına, yargıdan orduya ve bürokrasiye kadar birçok yere örgüt elemanları yerleşmişti. 15 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirdikleri hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tehlikenin boyutunu görüp adımlarını hızlandırdı.

SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Bu süreçte, Azerbaycan'da örgütün iş dünyası dernekleri kapatıldı. FETÖ'ye bağlı 28 kolej, 28 dershane ve 3 öğrenci yurdunun büyük bölümü el değiştirdi. Kafkas Üniversitesi feshedildi. Devlet kadrolarında FETÖ soruşturmaları başlatıldı.

Şimdi Azeri gençlerin Avrupa'daki okullara gitmesini önlemek için alternatif eğitim kurumlarının açılması gerekiyor. Duyduğuma göre, bu konuda Azerbaycan hükümeti Türkiye ile birlikte omuz omuza çalışıyor."

"BÜYÜKFIRAT O FOTOĞRAFI GÖSTERİNCE..."

Azerbaycan'da Türkiye- Azerbaycan İşadamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat bir fotoğraf gösterdi.

Fotoğrafta kapatılan Kafkas Üniversitesi'nin mimarisi dikkat çekiyor. Uçaktan çekilen fotoğrafta binanın F şeklinde tasarlandığı görülüyor. Tıpkı Türkiye'deki Fatih Koleji binası gibi...

İŞTE O FOTOĞRAF;

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