Son Dakika Haberi: Kuşatma tamamlandı... TSK birlikleri Afrin'in kuzeyinde buluştu!

Afrin'de çok önemli gelişme... TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin kuşatması tamamlandı. Açıklamada, "Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" denildi.

AFRİN'DE KUŞATMA TAMAMLANDI

Afrin'de stratejik beldelerden Mabatlı ile Afrin arasındaki bağlantı yolunun kapanmasıyla Afrin kuşatmasının da kısa sürede tamamlanacağı bekleniyordu. Nitekim Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberinde Afrin kuşatmasının tamamlandığı, harekat alanın doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları öğrenildi. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte Afrin'in dört bir tarafın kuşatılmış oldu.

HAREKAT BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.



(Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalı, terör örgütü YPG/PKK'nın teröristlerden arındırılıyor. Afrin'in kuzey doğusunda yer alan mahallelerin net gözlemlendiği alan ÖSO mensuplarınca kontrol altında tutuluyor)

3569 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3569 olduğunu açıkladı.

7 KÖY ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti.

Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Hacı Kasımlı, güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Eşkanşarki köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Astaro köyleri de YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırıldı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy sayısı 7'ye yükseldi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 224'ü köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 268'e ulaştı.

TSK BİRLİKLERİ AFRİN'İN KUZEYİNDE BULUŞTU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları belirtildi.