15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

Müşteki Osman Gazi İsmailoğlu: "Savaş sahnesini andırıyordu. Bunlar kime çalışıyordu. Görmedik, bilmedik diyorlar, inkar etme şansları yok. Camilerden sela seslerini de mi duymadılar. 3 maymunu oynuyorlar. Utanmanız yok mu diyeceğim? Yoktur. Ar hiç yok. İnsanlar yerlere düşerken ateş etmeye devam ediyorlardı. 14 yaşımdaki kızım vuruldu, sesi kulaklarımda duruyor halen. Elimde uçaksavar yoktu, kızım vardı" Şehit eşi müşteki Yılmaz: "Benim eşim hafızdı, 9 aylıkken bebeğimle dul kaldım. Bu darbeciler burada utanmadan konuşurken benim eşim toprak altında yatıyor. Yetim kalan şu anda 2 yaşında kızım var. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, müştekiler dinlendi.



15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin İBB'yi işgal girişimi sırasında şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank

"BURAYA GELMEYİN SİZİ VURURUZ"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmada, müşteki Murat Koçak, televizyonlardan darbe girişimini öğrendiğini, Türk bayrağını alıp dışarı çıktığını, belediyede komutan ve erlerin bariyerlerle siper alarak "Buraya gelmeyin sizi vururuz." dediklerini aktardı.

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Askere "Sizin yeriniz burası değil, yeriniz kışlanız" dediğini anlatan müşteki Koçak, şunları söyledi:

"Askerlere Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinletmek istedik, istemediler. Silahlarını bırakmalarını istedik. Zeki Demir koşa koşa geldi, 'Bunlar kim bunların burada olmaması gerekiyor' dedi. Ağzı bozuktu. Demir, 'sizi vururum' dedi, küfürler etti. Ateş etti, arkadaşımız ayağından vuruldu. Albay, ateş emri verdi, ağaçların arkasında saklanmış. Caminin köşesindeki askerler ateş etmeye başladı. Kolumdan G3 mermisi yedim, 5 ameliyat geçirdim. Kolumun yüzde 60'nı kullanıyorum. Bir tane asker silahını bırakıp ağlayarak kaldırım kenarına oturdu, bir tek onun masum olduğunu düşünüyorum. Caminin hocası minareden yaptıklarının yanlış olduğunu, bunun bir darbe olduğunu söyledi. Bunları duymamaları imkansız. Hoparlörden yarım saat dil dökmüş hoca vardı. Albay Zeki Demir, 'Bunun sesini kesin, vurun bunu' dedi. Sanıklardan şikayetçiyim."

"BİR RÜTBELİ 'SİZİ BÖCEK GİBİ EZECEĞİZ' DEDİ"

Diğer müşteki Bayram Ceylan da Başbakanın konuşmasından sonra dışarı çıktığını, Şehzadebaşı Camisi'ne gittiğini, yüzünü göremediği bir rütbelinin 'sizi böcek gibi ezeceğiz' dediğini anlatarak, vurulan arkadaşlarını taşırken kendisinin de vurulduğunu ve hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Müşteki Mesut Akyüz de evde Başbakanının ve Cumhurbaşkanının konuşmalarından sonra ailesiyle beraber yürümeye başladıklarını, silah seslerini duyduklarını, belediye tarafına doğru gittiklerini, yanındakilerin vurularak yere düşmeye başlamasından sonra kendisinin de bacağından vurulduğunu ifade ederek, "Askerler yere sıktık diyordu ancak bulundukları yer yokuştu, kot farkı vardı. Onların yer dediği yer bizim belimize geliyordu. Şikayetçiyim." dedi.

"YERDEYKEN BİLE ATEŞ EDİYORLAR"

Müşteki Nebahat Topaloğlu da Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra eşiyle evden çıktığını belirterek, "Askerlerin böyle birşey yapabileceklerini düşünmüyordum. Halk elinde bayrakla geliyordu, eşimle onlara katıldık. Askerler caminin orada sıralanmışlardı, ateş açıyorlardı. Bizim elimizde sadece 10 metre kadar bayrak, ağzımızda Allah-u Ekber sesleri vardı. Elimizde taş bile yoktu. Vurulanları hastaneye taşıyorduk. 'Asker kışlaya' diyorduk, o ateş etmeler devam etti. Bizim bir tehdidimiz olmadığı halde, silah atmalar korkutma amacını aşmıştı, bizi tarıyorlardı. Sol bacağımdan vurulmuşum, ateş hattında kaldım. Sürünerek çıktım oradan. Orada sırayla dizilmiş askerler bize ateş etti. Yerde vurulduğumuz sırada bile bize ateş ediyorlardı. Kimin ateş ettiğini görmedim. 2 ay hastanede yattım, halen iyileşmedim. Hepsinden davacıyım." diye konuştu.

Müşteki Ayla Aşkın, Cumhurbaşkanının çağrısıyla dışarı çıktığını, belediye binasına gittiğini, 'Askerin burada yeri yok askerin yeri kışla' dedikten sonra arkasını döndüğü esnada iki kurşunla vurulduğunu, annesinin üzüntüsünden dolayı kanser olduğunu, 2 ay sonra da kaybettiğini belirtti.

Müşteki Mehmet Salih Oduncu da o gece arkadaşlarıyla çay ocağında oturdukları sırada Başbakan ve Cumhurbaşkanının konuşmalarını duyduklarını, belediyeye gittiklerinde askerlerin barikat kurduğunu, askerlerin kendilerini tehdit ettiklerini, taradıklarını bildirerek, kendisinin de olayda vurulduğunu anlattı.

Müşteki Erhan Dereli, cumhurbaşkanının halkı sokağa davet edince, eşiyle helalleştikten sonra dışarı çıktığını ifade ederek, "Fatih Postanesi'ne yürürken, mermi sesleri yankılandı. Yaklaştıkça, mermi sesleri arttı. Biz belediyeye varmadan yüzlerce mermi attılar. Hepsi sözleşmiş gibi yalan söylüyor. Rütbeli zaten yalan söylüyor. Grubun en önündeydim. Polisler yanımıza geldi, 'Burada birkaç kişiyi vurdular, gitmeyin' dedi. Biz yine de gittik. Biz sivil insanlara sıkacaklarına inanamadık. Havaya ateş ettikten sonra bir müddet durdular. 8 veya 10 kişi ışıkları kesmişler, karanlık bir bölgeydi. İki kişi vuruldu, daha sonra ben kolumdan vuruldum. Rütbeli kısa boyluydu. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

"AFRİN'DE BU KADAR ÇATIŞMA OLMAMIŞTIR"

Müşteki Mustafa Fakıoğlu da olayı televizyondan öğrendikten sonra Vatan Caddesi'ne gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Eşim 'Neden Vatan Caddesi' dedi, ben de 'Emniyet güçlerimiz orada onları korumamız gerekiyor' dedim. Saat 1'e kadar orada kaldık, büyükşehirde şehitlerimiz var denilince o tarafa gittik. Belediyenin orada büyük bir çatışma vardı, Afrin'de bu kadar çatışma olmamıştır. Silah bilgim vardır, değişik silahlar patlıyordu. Polislerden duydum, toplumsal olayları dağıtmaya yönelik bir silah kullanıyorlarmış. Omzumdan, kolumdan vuruldum, şarapnel parçalarıyla. 200'ün üzerinde gazimiz var, şehitlerimiz var. Burada sıkmadık diyorlar. Biz mi sıktık? Ruhunuzu FETÖ'ye satmışsınız."

"ELİMDE UÇAKSAVAR YOKTU, KIZIM VARDI"

Olaylarda yaralanan Adviyye İsmailoğlu'nun babası müşteki Osman Gazi İsmailoğlu da olay günü Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra eşi ve 2 kızıyla meydanlara indiklerini, belirterek, "Öleceksek beraber ölecektik, kalacaksak beraber kalacaktık. O gün bayrağımız ve abdestimizle beraber yollara düştük. Saraçhane'ye gittik, silah sesi duyduk. Önceliğimiz vatandı, bir adım geri atmadık. Olay yerine vardık, havaya ateş ettik, ateş etmedik diyenler, mevzi almışlardı, halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş açıyorlardı. Savaş sahnesini andırıyordu. Bunlar kime çalışıyordu. Görmedik, bilmedik diyorlar, inkar etme şansları yok. Camilerden sela seslerini de mi duymadılar. 3 maymunu oynuyorlar. Utanmanız yok mu diyecem, yoktur. Ar hiç yok. İnsanlar yerlere düşerken ateş etmeye devam ediyorlardı. 14 yaşımdaki kızım vuruldu, sesi kulaklarımda duruyor halen. Elimde uçaksavar yoktu, kızım vardı." dedi.

"DİREK ÖLDÜRMEK AMACIYLA ATEŞ ETTİLER"

Bir diğer müşteki Abdullah Keşan da Albay Zeki Demir ile karşı karşıya olduğunu, 'Bize mi sıkacaksın' diye sorduktan sonra tereddüt etmeden kendisini bacağından vurduğunu belirterek, Demir'den sonra erlerin de ateş ettiğini, atar damarı koptuğu için yere düştüğünü bildirdi.

Müşteki Bozkurt Pekdemir de "Direk öldürmek amacıyla ateş ettiler. Boynumdan yaralandım. Hakkımı helal etmiyorum. Hiçbirini affetmiyorum, insanların kanları ellerine bulaştı. Hepsi aynı ağızdan ifade veriyor. Aynı koğuşta kalıyorlar, hepsi aynı şeyi söylüyor." dedi.

Müşteki Abdullah Çay da "Vatan Caddesi'nde tankların gittiğini gördüm. Radyoda başbakanımızın konuşmasını duydum. 3 arkadaşımla beraber Saraçhane'nin önüne gittik. Bu FETÖ'cü hainlere bertaraf etme amaçlı telkinlerde bulunduk. Yaptığınız hukuksuz dedik. Bizi dinlemediler, havaya ateş ettiler. O anda yüksek ihtimal Zeki Demir beni eliyle işaret ederek, vur emrini verdi. Ben hastaneye götürülürken arkadan tarıyorlardı. Beni taşıyan bir arkadaşım da şehit olmuş. Baldırımdan vuruldum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Cengiz Özdemir de savaşmak için meydanlara çıkmadıklarını, ellerinde Türk bayrağının olduğunu, ayağından yaralandığını, halen 4 şarapnel parçasının ayağında olduğunu anlattı.?

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM ANLADI, BUNLAR ANLAMADI MI"

Müşteki Sinan Öztürk, motosikletiyle Saraçhane'ye gittiklerini, askerlere 'yapmayın etmeyin kardeşimizsiniz' diye yalvardıklarını belirterek, "Bunlar sürekli havaya yere ateş ediyordu. Genç bir polis memuru üzerlerine doğru hücum etti. Polisi öldüreceklerdi, kurtulalım dedik. Hücum ettik, askerlerin etrafını sardık. Bizi karşıdan taradılar. Ben de sağ bacağımdan yaralandım. Benim 5 yaşındaki çocuğum 'Baba Fetullah'ın askerleri bizi öldürecekler mi' diye sordu. Benim 5 yaşındaki çocuğum anladı, bunlar anlamadı mı? Şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Abdülmüttalip Azbay da hiçbir tereddüt olmadan bütün askerlerin ateş emrine uyduğunu, herkesin vurulduğunu, kendisininden ayağından yaralandığını dile getirerek, "Onlarda iman eksikliği var. 10 gün hastanede yattım. Çocuğumun adını Ömer Halis koydum. Hainlerden şikayetçiyim." dedi.

Bir diğer müşteki Muharrem Gürbüz de askerlerin kendilerine ateş ettiğini, sol bacağından vurulduğunu, felç kalma riski yüzünden kurşunu doktorların çıkartamadığını anlattı.

Şehit İbrahim Yılmaz'ın eşi müşteki Esma Rukiye Kılıçaslan Yılmaz da "Bu insanlar bunları yaparken vicdanlarının olmadığını gösterdiler. Benim eşim hafızdı, 9 aylıkken bebeğimle dul kaldım. Bu darbeciler burada utanmadan konuşurken benim eşim toprak altında yatıyor. Yetim kalan şu anda 2 yaşında kızım var. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Söz alan bütün müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve duruşmaya katılmak istediklerini söyledi.