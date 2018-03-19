İttifak kurultayı

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Bahçeli 9. kez genel başkanlık koltuğuna oturdu. MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ve ittifaka destek damgasını vurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın divan başkanlığına seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurultaya gönderdiği mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere ülkenin bekasına yönelik tüm saldırılara karşı milli birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan her dönemde devletin ve demokrasinin yanında saf tuttuğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı'nın mesajı Ankara Arena'da uzun süre alkışlandı. Kurultay sırasında gelen Afrin terörden temizlendi haberi salonda coşkuyla karşılandı. "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" temasıyla düzenlenen MHP Kurultayı'nda konuşan Bahçeli şu mesajları verdi:15 Temmuz'da tarihin en şiddetli işgal ve ihanet teşebbüslerinden birisine milletçe maruz kaldık. PKK-PYD-FETÖ-DEAŞ'ın Türkiye'ye saldırı düzenlemesi bu yüzdendi. Hem MHP, hem de partisiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel kuşatmaya alındı. Bu husumet ve ihanet kuşatmasına tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz gecesi bizzat Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir.MHP 3 Kasım 2019'da çarpık tahmin, çürük tuzak, çorak tertipleri yıkarak TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir Tüm hazırlıklarımız ittifakın ilke ve esaslarına göre planlanıp uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır.Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir. Yeni hükümet sistemi husumet ve hıyanete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir. Cumhur ittifakı, Cumhuriyet'in iradesidir. Cumhur ittifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. Cumhur ittifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır.Hiçbir siyasi düşük Cumhur İttifakını çatlatamayacak. Fitne yayanlar, ala ala ancak havalarını alacaklar, kirli avuçlarını yalayacaklardır. Tabanda ittifak yok sözlerini elimizin tersiyle iteceğiz. Çünkü bizde taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır.KonuşmasındaCHP'ye sert dille yüklenen Bahçeli, "Bu CHP ki, FETÖ'nün yörüngesindedir, PKK'nın hizasındadır, PYD'nin emeline hizmetle meşguldür" dedi ve şöyle devam etti:Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP'nin tevatür, tezgâh ve tezviratları birdir, aynıdır. Ana muhalefet, ana vatana ihanet içindedir. Cumhur diyoruz, CHP'nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor. İttifak diyoruz, milli iradeye hürmet gösterin ikazını yapıyoruz, CHP çıldırıyor, İP ve HDP'yle birlikte patırtı gürültü çıkarıyor. Hep aynı masal, hep aynı hava, hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası. Bir lafa bakın laf mı diye, bir de söyleyene bakın adam mı diye...CHP, siyasetteki teftir. Bu tefi çalanlar ise Pensilvanya'dan İmralı'ya kadar ne kadar Türk düşmanı varsa onlardır.MHP yürür, CHP sürünür. Bunlar hayırsız mirasyedidir. Miras sonunda tükenmiştir.On binlerce partili sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Arena'yı doldurdu.Divan Başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurultay'a gönderdiği mesajı okudu.Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Devlet Bahçeli açılış konuşmasını yaptı.Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır sözleri salonda büyük alkış aldı.AK Parti Kurultay'da Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop ve Naci Bostanlı tarafından temsil edildi. AK Partili isimlere locada MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan eşlik etti.Kurultay'da seçim sonuçları saat 14.00'te açıklandı. Kurultay'da 1169 oy kullanıldı. Devlet Bahçeli 1167 geçerli oyun tamamını alarak tekrar GenelBaşkan seçildi.Bahçeli 75 kişilik MYK'da yeni 42 isme yer verdi. Başkanlık Divanı'nda yer alan 13 isimden Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk; Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal liste dışı kaldı. 4 Genel Başkan yardımcısına ek olarak bir önceki listede yer alan MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Ankara Milletvekili Mustafa Mit, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve İstanbul Milletvekili Saffet Sancaklı yeni listede kendilerine yer bulamadı. Bir önceki MYK'da kadın üye sayısı 6 iken yeni MYK' da 10'a çıkarıldı.