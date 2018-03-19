Terörden temizlenen Afrin'in Kavkabah köyüne insani yardım

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK unsurlarından arındırılan bölgelerde yaşayan sivillere Türkiye'deki hayırseverlerin gönderdiği insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Son olarak Afrin ilçe merkezinin güneyinde terör örgütünden temizlenen Kavkabah köyündeki ailelere yardım götürdük." dedi.

Kavkabah köyünde yaşayan ailelere yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye gittiklerinde bölge halkının ilaç ihtiyacı olduğunu da tespit ettiklerini belirten Tosun, "Köydeki ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtımı yaptık. Sağlık noktasında da ciddi ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. Köy halkına gönüllü doktorlarımızın yapacağı muayenelerin ardından ilaç desteğinde de bulunacağız. " diye konuştu.

Tosun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Kavkabah köyündeki sivillere yönelik desteklerini devam ettireceklerini sözlerine ekledi.