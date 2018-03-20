“Bu zillet CHP’ye yeter”

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Neyse ki ne iktidar ne de ordu Kılıçdaroğlu'nun ABD ağızlı teklifini ciddiye almadı da aradan geçen bir ay içinde Afrin merkez kontrol altına alındı. YPG, ABD'nin akıttığı mühimmatları da geride bırakarak topuklayarak kaçtı.

Afrin'in kontrol altına alınmasına iki gün kala, CHP milletvekili Engin Altay da şunları söylemişti: "Afrin bir fare kapanı, bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirenteMehmetçiği niye sokuyoruz?"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, bu sözlerin üzerinden iki gün geçtikten sonra, Afrin'i tamamıyla kontrolü altına aldı. PKK'nın kurmaya çalıştığı mitolojinin Demirci Kawa heykeli yıkıldı, Öcalan posterleri yok edildi, şehir halkı askerlerimizi bağrına bastı.

CHP'ye ise YPG'nin Türkiye'deki en yetkili propaganda aracı olmak kaldı, yine. Bu zillet de onlara yeter.

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