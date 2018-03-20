Menbiç'te son dakika gelişmesi! ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu! İşte olay yaratan o fotoğraflar

ABD ASKERLERİ YPG'LİLERLE MENBİÇ'TE BULUŞMUŞTU
Son dakika... Olay yaratan o fotoğraflar... ABD askerleri YPG'lilerle Menbic'te buluştu... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştiren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yapılan operasyonun ardından YPG/PKK'lıların Menbiç bölgesine çekilmişti. YPG/PKK'nın o bölgeye çekilmesinin ardından aralarında ABD'li özel askerlerinde bulunduğu yabancı teröristlerin de bölgeye konuşlandığı belirtilmişti. İşte bugün bir son dakika gelişmesine göre sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta ABD'li komutan ve askerlerin YPG/PKK yöneticileriyle bir araya geldiği görüntülendi..