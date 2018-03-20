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Menbiç'te son dakika gelişmesi! ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu! İşte olay yaratan o fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i ele geçirmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırada Menbiç var sözünün ardından, ABD'li yetkililerden Trump'ı yalanlayan son dakika haberler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Trump'ın her konuşmasında YPG'ye destek vermiyoruz sözünü yalanlayan bu fotoğraflar Amerika'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya serdi. ABD'li komutan YPG/PKK üyeleri ve yöneticileriyle Menbiç'te buluştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yapılan operasyonun ardından YPG'li teröristler Menbiç bölgesine çekilmişti. Afrin'de öldürülen yabancı teröristlerden sonra ABD'li askerler ve teröristler yine bir araya geldi. İşte olay yaratan o son dakika fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 09:52
Menbiç'te son dakika gelişmesi! ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu! İşte olay yaratan o fotoğraflar

ABD ASKERLERİ YPG'LİLERLE MENBİÇ'TE BULUŞMUŞTU

Son dakika... Olay yaratan o fotoğraflar... ABD askerleri YPG'lilerle Menbic'te buluştu... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştiren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yapılan operasyonun ardından YPG/PKK'lıların Menbiç bölgesine çekilmişti. YPG/PKK'nın o bölgeye çekilmesinin ardından aralarında ABD'li özel askerlerinde bulunduğu yabancı teröristlerin de bölgeye konuşlandığı belirtilmişti. İşte bugün bir son dakika gelişmesine göre sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta ABD'li komutan ve askerlerin YPG/PKK yöneticileriyle bir araya geldiği görüntülendi..

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Menbiç'te son dakika gelişmesi! ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu! İşte olay yaratan o fotoğraflar
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