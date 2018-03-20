Son dakika: Mengü'nün darp iddiaları yalan çıktı

POLİS KAÇIRDI TWEETİ SENARYO ÇIKTI

17 Mart 2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Müracaat ta bulunan avukat Burak Mengü alınan ifadesinde, aynı gün 15:00 sıralarında Nişantaşı'nda bulunan Amerikan Hastanesinin içerisindeki Divan Cafe isimli yerde ismini vermek istemediği bir müvekkili ile görüşmeye gittiğini, burada müvekkili ile görüştükten sonra Hastanenin kapısından yaya olarak çıkış yaparak Büyükçiftlik sokak üzerinde Ferah sokağa girdiğini, Marmara Fakültesi Diş hekimliğine gelmeden Beyaz bir Hyundaı Accent marka aracın yanında durduğunu, içerisinden İnen iki şahsın kendisine 'Polis'diyerek Kokart, Rozet gösterip arabaya bindirdiklerini öne sürdü.





İstanbul polisi tarafından yapılan soruşturmada kaçırıldığını söylediği gün Burak Mengü'nün saniye saniye kamera görüntüleri toplandı. Burak Mengü'nün o gün bir müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği ardından saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent'te bırakıldığı tespit edildi. Herhangi bir kaçırma ya da darp görüntüsü tespit edilemezken, ifadesi alınan müvekkil H.K.T. de Burak Mengü'nün o gün kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Burak Mengü'nün ise şikayetini geri çektiği belirtildi. Mengü'nün neden böyle bir yalan söylediği ise bilinmiyor.





TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Şişli Nişantaşı'nda ikamet eden Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü başına geldiğini iddia ettiği bir olayı Twitter'dan paylaştı. Mengü'nün paylaşımında yaptığı açıklamada "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" dedi.





NEVŞİN MENGÜ DE DUYURDU

Burak Mengü'nün Twitter'dan yaptığı paylaşımın ardından Gazeteci Nevşin Mengü kardeşinin gözaltına alınma iddiasıyla ilgili olarak "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" açıklaması yaptı. Burak Mengü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Cihangir'deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu'ya bırakıldığını söyledi.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunan Mengü polis kimliği gösteren kişilerce gözaltına alınmak üzere araca bindirildiğini ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına götürüldüğünü, araç içerisinde darp edildikten sonra Ümraniye Dudullu'da bir adrese bırakıldığını söyledi. Oradan da toplu taşıma aracı ile döndüğünü iddia etti.





MÜVEKKİLİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, Burak Mengü'nün yalanını ortaya çıkardı. Neden böyle bir işe karıştığı henüz bilinmeyen avukat Burak Mengü'nün gözaltına alındığını iddia ettiği günün tüm kameraları incelendi. Kameralarda Cihangir'deki evinden çıkan Burak Mengü bir müvekkilinin aracına biniyor, oradan Anadolu yakasına geçiyor, daha sonra birlikte Zincirlikuyu'ya geliyor. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme ve boş araziye bırakılma iddiaları çelişince polis Mengü'nün yalan söylediğini anladı.

Bunun üzerine ifadesi alınan müvekkilde polisin yaptığı incelmeleri doğruladı. Genç avukatla bütün gün beraber olduklarını ileten müvekkil neden öyle bir şikayette bulunmuş anlamadım dedi. Aynı gün Burak Mengü şikâyetini geri çekti.





Burak Mengü'nün neden böyle bir tweet attığı anlaşılamazken ablası Nevşin Mengü ise Birg��n Gazetesi'nde 'Burak'a ne oldu?'başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Nevşin Mengü yazıda, ' Benim aklıma gelen pek çok soru var, bu kadar kendine güvenen, gündüz gözüyle İstanbul'un merkezinden, hiçbir şeyden çekinmeden, bir avukatı alabilenler kimler? Bu kişiler sağda solda kendilerini polis olarak tanıtabilme, insanları darp etme cesaretini nasıl bulabiliyor? Bu kişiler polis içinde belli kişilere veya odaklara mı güveniyor?' İfadelerini kullanmıştı.