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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ihanet görüntüsü

Türkiye Afrin zaferini kutlarken Boğaziçi Üniversitesi’nde PKK yanlısı öğrenciler gösteri yaparak Afrin şehitlerine hakaret ederken Türk bayrağının yeraldığı standa tepki gösterdi. Sabah yazarı Fahrettin Altun bugünkü yazısında terör eylemine göz yuman Boğaziçi Üniversitesi yönetimine bazı sorular yöneltiyor ve en çarpıcı soruyu soruyor: “Bu cesareti nereden buluyorlar?”

Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 10:29
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ihanet görüntüsü

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Eğer bu Türkiye o eski Türkiye değilse...
O takdirde birtakım üniversitelerin kurtarılmış bölge mantığıyla hareket etmesinin de önüne geçilmeli. Birileri artık bu gidişata dur demeli.
Afrin'de büyük bir zafer elde etmişiz.
Yedi düvel hem şaşkınlık, hem hayranlık içinde kalakalmış. Dostlarımız sevinmiş, düşmanlarımız daha bir bilenmiş.
Şehitler vermişiz. 46 can, 46 şehit.
Gazilerimiz olmuş. Tam 225 kişi.
Bir bakıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniversitesinde bazı öğrenciler şehitlerimize hakaret eden pankartlar açıyor.
İstanbul'un orta yerinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde!


Türkiye Cumhuriyeti devletine faşist diyor, askerlerimiz aleyhinde slogan atıyor.
Dahası Afrin zaferi hatırasına lokum dağıtan bir başka grup öğrenciye saldırıyor.
Bu saldırganlar ceplerinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kimlik kartı taşıyan kişiler! PKK terör örgütüne açıktan destek veriyorlar. Ellerinde "işgalin, katliamın lokumu olmaz" diye kocaman bir pankart taşıyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi'nde terör propagandası: Terörist destekçileri Mehmetçik için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere saldırdı!

Üniversitenin güvenlik görevlileri bu vandallık karşısında ne yapıyor dersiniz?
Ortalıkta bile görünmüyorlar.
Üniversite yöneticileri peki? Ne yazık ki üniversitenin rektörü, yönetim kurulu, senatosu da ortada yok.

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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ihanet görüntüsü
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