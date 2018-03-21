FAHRETTİN ALTUN

Eğer bu Türkiye o eski Türkiye değilse...

O takdirde birtakım üniversitelerin kurtarılmış bölge mantığıyla hareket etmesinin de önüne geçilmeli. Birileri artık bu gidişata dur demeli.

Afrin'de büyük bir zafer elde etmişiz.

Yedi düvel hem şaşkınlık, hem hayranlık içinde kalakalmış. Dostlarımız sevinmiş, düşmanlarımız daha bir bilenmiş.

Şehitler vermişiz. 46 can, 46 şehit.

Gazilerimiz olmuş. Tam 225 kişi.

Bir bakıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir üniversitesinde bazı öğrenciler şehitlerimize hakaret eden pankartlar açıyor.

İstanbul'un orta yerinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde!

Türkiye Cumhuriyeti devletine faşist diyor, askerlerimiz aleyhinde slogan atıyor.

Dahası Afrin zaferi hatırasına lokum dağıtan bir başka grup öğrenciye saldırıyor.

Bu saldırganlar ceplerinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci kimlik kartı taşıyan kişiler! PKK terör örgütüne açıktan destek veriyorlar. Ellerinde "işgalin, katliamın lokumu olmaz" diye kocaman bir pankart taşıyorlar.

Üniversitenin güvenlik görevlileri bu vandallık karşısında ne yapıyor dersiniz?

Ortalıkta bile görünmüyorlar.

Üniversite yöneticileri peki? Ne yazık ki üniversitenin rektörü, yönetim kurulu, senatosu da ortada yok.

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