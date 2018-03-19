FAHRETTİN ALTUN

Bu Allah'ın takdiri. Aynı zamanda bir nimeti. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde Afrin özgürleştirildi, düşman kuvvetlerden, terörden arındırıldı. Bu zaferle her şeyden önce ulusal güvenliğimiz, milli birlik ve bütünlüğümüz açısından büyük bir kazanım elde edildi.

Afrin zaferi, özellikle 5 yıldır ülkemize yönelik dört koldan yapılan saldırılara verilmiş en iyi cevaptır.

Bu zafer Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla kazanılmış bir zafer. Her şeyden önce şehitlerimizin, gazilerimizin zaferi. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun.

Allah onların ailelerine sabırlar versin, iki dünya saadeti lütfetsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve ordumuzun başarılı operasyonları ile bu zafer elde edildi.

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Türkiye 'yi bu yoldan alıkoymak için çok çabaladılar.Hani şu 5 yıldır bize dört koldan saldıranlar!Önce soldan yanaştılar, tehditler ettiler.Güya diplomatik müzakerelerde "" dediler.Eskiden olsa "" deyip kafamızı önümüze eğip çıkardık. Ama şimdi başımız dik! Sadece masadaki temsilcilerimizin değil, sokaktaki vatandaşın da başı dik.Tayyip Erdoğan da işte bu özgüvenin siyasetteki temsilcisi.Tam da bu nedenle Türkiye tehditlere kulak asmadı, yolundan geri dönmedi.Zeytin Dalı Harekâtı başlatıldı.Harekât başladıktan sonra bu kez sağdan yanaştılar, çeşitli tekliflerle aklımızı çelmeye çalıştılar. "" diye başlayan ve boş vaatlerle devam eden cümleler kurdular.Eskiden olsa ilk vaatte kanar, operasyondan geri adım atardık. Atmadık, ilerledik.Biz ilerledikçe kara propaganda makineleri işlemeye başladı. Batı medyasındaki PKK ve FETÖ destekçisi isimler akla hayale gelmeyecek yalanlarla Türkiye'yi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Özgür Suriye Ordusu'nu karalamaya çalıştılar.1984 Erzurum depreminden, Hama katliamından görüntüler eşliğinde Afrin'de siviller katlediliyor algısı yaratmak için uğraştılar.Oysa bu süreçte PKK Afrin'de birçok sivili katletti. Şehir merkezinde birçok aracı, pek çok binayı ateşe verdi. Sırf Batı medyası "" haberlerini verebilsin diye...Fakat Türkiye bu kez sadece askeri operasyonu değil, kendisine dönük algı operasyonlarını da başarıyla yönetti. İHA'ların sahadan çektiği görüntüler PKK'yı da onun destekçisi FETÖ'yü de, her iki terör örgütünün Batı'daki hamilerini de ele verdi. Bütün dünya PKK'nın sivil halkı nasıl canlı kalkan olarak kullanamaya çalıştığını, ne denli kalleş bir terör örgütü olduğunu gördü.

Afrin zaferi sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir imkân oluşturmadı. Aynı zamanda Suriye'deki dengeler de bu zafer sonrasında yeni bir hal aldı. Dahası Türkiye Ortadoğu bölgesinin daha da dikkate alınması gereken bir aktörüne dönüştü.

Bunun ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz.

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Stratejik hezimet!

Aydın Selcen demiş ki "PYD demek ki stratejik bir karar alarak Afrin'i rejim yerine Türkiye'ye teslim etmeyi tercih etti..." Demek öyle! Bazılarının nasıl da zoruna gidiyor "Türkiye zafer kazandı" demek! PKK'nın hezimetine bile strateji atfediyorlar. Stratejik hezimet!

Ne yazık!