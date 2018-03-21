Son dakika: YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesinde meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada, toplumda infial uyandıran bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için mevzuat değişikliği de dahil, alınması gereken tedbirlerin vakit geçirilmeksizin üniversite rektörleriyle müzakere edilerek karara bağlanacağı ve sürecin başlatıldığı bildirildi.

OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

YÖK'ten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesi'nde meydana gelen olayla ilgili medyada yer alan bazı haber, yorum ve açıklamalar dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, "19 Mart 2018 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitemizde meydana gelen ve milli hassasiyetimizi derinden yaralayan üzücü hadiseyle ilgili olarak aynı gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüyle temas kurulmuş ve bilgi alınmıştır.

REKTÖRLÜKTEN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Rektörlüğün konuya ilişkin disiplin işlemlerini başlatmış olması önemlidir. Diğer taraftan toplumda infial uyandıran bu gibi hadiselerin tekerrür etmemesi için mevzuat değişikliği de dahil, alınması gereken tedbirler vakit geçirilmeksizin üniversite rektörleriyle müzakere edilerek karara bağlanacaktır. Bu süreç başlatılmıştır. Türk akademi dünyası necib milletimizin hassasiyetini bütünüyle paylaşmaktadır" denildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

19 Mart Pazartesi günü üniversitede Afrin şehitlerini anmak amacıyla açılan standa yapılan saldırının, her vatansever gibi kabul edilemez bulunduğu, ayrıca ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Aynı gün yapılan açıklamada da belirtildiği gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin terörün hiçbir çeşidine müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite idaremizin onayı dışında gerçekleşen söz konusu gösterilere emniyet güçleri müdahale etmiştir. Üniversitemizin ilgili birimleri bu saldırgan eylemle ilgili sorumlular hakkında gereken inceleme ve disiplin işlemlerini başlatmıştır. Konu hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma da ayrıca devam etmektedir. Bu saldırıyı gerçekleştiren birkaç kişi 20 bin nüfuslu üniversitemizi temsil etmediği gibi Boğaziçi Üniversitesi bütünü olarak bu menfur saldırıyı ve Zeytin Dalı Operasyonu şehitlerimize yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları için olduğu kadar ülkemiz geneli için de önemli bir değer ve çok başarılı bir akademik kurumdur."

"ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE'NİN ORTAK DEĞERİDİR"

"Vatana kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve öz güveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştiren üniversitemiz Türkiye'nin ortak değeridir. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu üzücü olay nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebebiyet verecek her türlü açıklamaya dikkat edilmesi gereğini hassasiyetle bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerini paylaştığımızı belirtiriz."