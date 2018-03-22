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'lar tespit etti! Teröristler o bölgede kaçacak delik aradı

: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'ya yönelik operasyonları devam ediyor. ’ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup PKK’lı teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 17:15
SİHA'lar tespit etti! Teröristler o bölgede kaçacak delik aradı

'ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup 'lı teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor. Bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi.

Sason’da bir terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirildi

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve Silahlı () desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, bir terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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SİHA'lar tespit etti! Teröristler o bölgede kaçacak delik aradı
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