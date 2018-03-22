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Teröristler Kur'an-ı 'li tuzaklamış

Son dakika haberi: ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü 'deki teröristlerden temizlenen köyünde /'lı teröristlerce bir evin duvarına asılı Kur'an-ı 'e tuzaklanan imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:52
Teröristler Kur'an-ı Kerim'li patlayıcı tuzaklamış

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü 'deki teröristlerden temizlenen köyünde, /'lı teröristlerce bir evin duvarına asılı Kur'an-ı 'e tuzaklanan bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KİRLİ YÜZÜ

nin (), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK//PYD-YPG ve mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.Harekat kapsamında Afrin şehir merkezi, belde ve köylerde arama tarama ve patlayıcı temizlik çalışması yürüten güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler, terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

KUR'AN-I KERİM'E PATLAYICI TUZAKLANMIŞ

Şeyh Obası köyündeki bir evde arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerince, bir odanın duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu Regaip Kandili'nin hemen öncesinde belirlenen patlayıcının imha edilmesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.

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Teröristler Kur'an-ı Kerim'li patlayıcı tuzaklamış
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