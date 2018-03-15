Afrin'de sivillere EYP'yle tuzak kuran o terörist yakalandı

Afrin'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek, ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lı teröristlerden birini Türkiye'ye getirerek tutuklattı.

YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lı teröristlerden biri yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İKİ AYRI BASMA DÜZENEKLİ TUZAKLAMA YAPTIK

TSK İHA'sı tarafından tuzaklama yaparken görüntülenen ve aynı patlamada yaralanan terörist E.A, itiraflarda bulundu - Terörist E.A'nın ifadesinden: - "Yol üzerinde iki ayrı noktada basma düzenekli tuzaklama yaptık. Daha sonra ikimiz zeytinliklerin arasında yaklaşık 100-150 metre kadar uzaklaşmıştık ki arkamdan bir patlama oldu. Patlama sırasında sol bacağım kırıldı"

YPG/PKK'lı teröristlerin Kurayriyah köyündeki sivillerin çıkışına engel olmak amacıyla yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), 36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden E.A. (29), güvenlik güçlerinin takibiyle yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz poşetlerdeki patlayıcıları taşıyan terörist olduğu tespit edilen E.A. (29), Türkiye'ye getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terörist E.A'nın ifadesinde, yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'nin Afrin bölgesine giderek silahlı terör örgütü YPG'ye katıldığını söyledi.

Bu süreçte örgüt içerisinde çeşitli silahlı eğitimler aldığını belirten E.A, Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzaklama olayında yer alan teröristlerden biri olduğunu da itiraf etti.

"3-5 KİLOGRAMLIK PATLAYICIYI YOLA YERLEŞTİRDİK"

Terörist, yapılan hain planın detaylarını şöyle anlattı:

"Afrin merkezden geldiğini söyleyen motosikletli sivil kıyafetli iki YPG mensubu, Firaz isimli şahıstan kendilerine bomba düzeneği yapacak bir kişi vermesini istedi ve takım komutanı beni görevlendirdi. Yanımızdaki diğer kişi motosikleti alarak zeytin bahçesine gitti. Hebat isimli örgüt mensubu ile ben zeytin ağaçlarının arasında yürüyerek Firine köyü ile Damadiye köyüne giden yola geldik. Hebat'ın yanında getirdiği iki adet düzenek ile yaklaşık 3-5 kilogramlık patlayıcıyı yola yerleştirdik. Sabotaj düzeneğini Hebat kurarken ben zeytin ağaçları içerisinde bulanan beyaz patlayıcı torbalarını düzeneklerinin yanına taşıdım."

"BASMA DÜZENEKLİ TUZAKLAMA YAPTIK"

Hebat isimli teröristin patlayıcı kablolarını yol üzerindeki iki ayrı noktaya çektiğini anlatan E.A, "Yol üzerinde iki ayrı noktada basma düzenekli tuzaklama yaptık. Daha sonra ikimiz zeytinliklerin arasında yaklaşık 100-150 metre kadar uzaklaşmıştık ki arkamdan bir patlama oldu. Patlama sırasında sol bacağım kırıldı." ifadesini kullandı.

Ertesi güne kadar bölgede kaldığını ve askerler tarafından yakalandığını aktaran E.A, örgütün yapılanmasına ilişkin bilgiler ve içerisinde yer alan şahısların isimlerini de paylaştı.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de sürdürülen operasyonda yakalanan iki YPG'li teröristin de Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

TUZAKLAMA ANINI TSK İHA'SI GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

TSK'ye ait insansız hava aracı tarafından 5 Mart pazartesi günü kaydedilen görüntülere, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında yola EYP yerleştirdikleri görüntülenmişti.

Sırtlarında kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda EYP'yi yolun kenarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayacı yerleştirme anı görüntülerde yer almıştı.İHA'nın kadrajına, tuzaklanan yolda ilerleyen ve teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpmasının ardından hasar görerek duran kamyonet girmiş, kamyonetteki sivillerin patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlaması da kaydedilmişti.

Bazı sivillerin araziye kaçtığı sırada EYP'ye basılması üzerine patlama olduğu da görüntülere yansımıştı.