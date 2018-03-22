Son dakika: Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan teröristlere hapis cezası

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan, terör örgütü YPG/PKK'nın dağ kadrosuna mensup oldukları tespit edilen 4 sanık, yargılandıkları davada 3 yıl 6 ay ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklu sanıklar Enver Kanmaz ve Aydın Oba ile onlara yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen İmam Kip ve İsmet Curka ile avukatları katıldı.

BOMBALI EYLEM İÇİN EĞİTİLMİŞLER

Mahkeme heyeti, sanıklardan Aydın Oba'nın "Oba Roni", Enver Kanmaz'ın da "Xebat" kod adıyla örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikleri ve bir süre Kuzey Irak'ta örgüt yöneticileri tarafından bombalı eylem için eğitildiklerinin delillerle kanıtlandığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada sanıkların bir gün boyunca şubenin etrafında keşif yaptığının güvenlik kameralarıyla tespit edildiğini, ideolojik ve silahlı eğitim aldıklarının delillerle kanıtlandığını kaydetti.

Son sözü sorulan tutuklu sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Kanmaz'a 9 yıl 9 ay, Oba'ya 9 yıl 4 ay, Kip'e 6 yıl ve Curka'ya 3 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.