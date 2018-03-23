Son Dakika Haberi: Terör örgütü PKK, Sincar'dan kaçtı

Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon düzenleyeceğini açıklamasının ardından terör örgütü PKK'nın Sincar'dan kaçtığı öğrenildi.

Yerel kaynakların verdiği haberde terör örgütü "PKK, Sincar'dan çekiliyor" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir gece ansızın Sincar'a gireriz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A GİRERİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında yaptığı konuşmada Sincar'a operasyon yapılacağına dikkat çekerek "Kuzey Irak'taki terör kamplarını gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira Merkezi Yönetime söyledik, dedik ki 'bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor.' Neresi o ikinci Kandil, Sincar. Eğer bu işi halledeceksiniz siz halledin, eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansınız Sincar'a da gireriz oradaki PKK'lıları da temizleriz" demişti.

AFRİN'DEKİ BÜYÜK HEZİMETTEN SONRA SİNCAR'DAN DA KAÇTILAR

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna hiçbir şekilde izin vermeyeceğini anlayan son olarak Afrin'de büyük kayıp veren terör örgütü PKK yaşanan bu gelişmelerin ardından Sincar'dan da kaçmaya başladı.

Yerel kaynaklar bugün PKK'nın Sincar'dan çekildiğini duyurdu.