Tel Rıfat Meydanı "Türk ordusu bizi de kurtarsın" sesleriyle yankılandı

Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi. İnsansız hava aracının Tel Rıfat meydanında kaydettiği görüntü, TSK'nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı.

İHA'LAR GÖRÜNTÜLEDİ

Tel Rıfat halkının kent meydanında, şehirlerinin terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.

Tel Rıfat halkı böyle haykırdı: "Türk Ordusu bizi de kurtarsın"

"TÜRK ORDUSU BİZİ DE KURTARSIN"

YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi. İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.