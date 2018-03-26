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'u silmek isterken şok gerçek ortaya çıkmış!

Dünya çapında yol açtığı skandalla boğuşan devinin bir başka falsosu, #uSil kampanyasına katılarak platformdaki hesabını kapatmak isteyenler tarafından ortaya çıkarıldı. Söz konusu kişilere sunulan "Facebook'taki verilerinizi bilgisayarınıza indirmek isteyebilirsiniz" önerisini uygulayanlar, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:57
Facebook'u silmek isterken şok gerçek ortaya çıkmış!

'Kullanıcı verilerini şirketlere satmak' ve 'bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek' ile suçlanan devi , bu kez de telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin "cep telefonu konuşmalarını ve kayıtlarını tutmak" ile suçlanıyor.

Dünyada en çok kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook'un, sadece uygulama içerisindeki aktiviteyi değil, uygulamanın yüklendiği telefondan yapılan aramaları ve gönderilen kısa mesajları da takibe aldığı belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, #FacebookuSil kampanyasına katılarak platformdaki hesabını kapatmaya çalışan kişilere "Facebook'taki verilerinizi bilgisayarınıza indirmek isteyebilirsiniz" önerisi sunuluyor.

Guardian, hesaplarını kapatırken Facebook'taki tüm verilerini indiren kişilerin beklemedikleri bir sürprizle karşılaştıklarını söylüyor.

Dylan McKay adlı bir kullanıcı, Ocak 2016-Temmuz 2017 dönemini kapsayan veriler içerisinde, yaptığı tüm telefon görüşmelerinin meta verisinin bulunduğunu, görüşmelerin ne zaman yapıldığı ve ne kadar sürdüğü gibi detayların da Facebook'tan indirdiği dosyalarda olduğunu yazdı.

ANDROİD TELEFONLARIN VERİ PAYLAŞIMI DAHA FAZLA

BBC Türkçe'nin haberine göre detaylı telefon görüşmeleri bilgileri, sadece işletim sistemini kullanan telefonlardan Facebook'a yüklenmiş durumda. Sosyal medya devinin iOS işletim sistemi ile çalışan telefonlardan aynı verileri çekemediği ifade ediliyor.

Hesabını kapatıp verilerini indirmek isteyen kullanıcılar, cep telefonundaki rehbere kayıtlı numaralar, isimlerin yanı sıra telefondan gönderilip alınan tüm kısa mesajların da Facebook sunucularından indirilen dosyada yer aldığını söylüyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mesajlaşma uygulamalarının en önemli özelliklerinden birisi de bağlantı kurmak istediğiniz kişileri kolaylıkla bulabilmenizdir. Bu nedenle telefonunuzla bir sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamasına giriş yaptığınızda telefon rehberiniz hizmet sağlayıcının sunucularına yüklenir. Bu yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır" dedi.

Facebook, bu veri paylaşımının tamamen kullanıcının inisiyatifinde olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların diledikleri anda Facebook Messenger uygulamasının ayarlar bölümüne girerek veri paylaşımını durdurabileceğini ifade ediyor.

ZUCKERBERG: EMANETE HIYANET ETTİK

Facebook'un kurucusu , plaftormun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür diledi.

Zuckerberg, ABD ve 'de yayınlanan gazetelere verdiği tam sayfa ilanda, "Emanete hıyanet ettik. Zamanında gerekenleri yapamadığımız için özür dilerim. Sizler için daha iyisini yapacağıma dair söz veriyorum" dedi.

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