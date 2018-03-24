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Skandal sonrası hisselerinde sert düşüş

Kullanıcılarının kişisel bilgililerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından hisseleri haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle kapattı

Giriş Tarihi: 24.3.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 14:21
Skandal sonrası Facebook hisselerinde sert düşüş

Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve arkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analyticaya satan Facebook, skandalın etkilerini hisse senetlerindeki düşüşte de yaşadı.

HİSSELERDE 2012'DEN BERİ İLK DEFA BU KADAR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.

Facebook CESsu , skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBCye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

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Skandal sonrası Facebook hisselerinde sert düşüş
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