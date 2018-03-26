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’nün firari Molla İmamı’na büyük şok

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ’nün firari Molla imamı K.Ö.’nün malvarlıklarına el konuldu. Fetö imamının şirketlerine ise atandığı öğrenildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 20:04
FETÖ’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na büyük şok

/'nin yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

MAL VARLIĞINA EL KONULDU, KAYYUM ATANDI

FETÖ'nün olduğu ve terör örgütünü finanse ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari K.Ö.'nün malvarlığına Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu. K.Ö.'nün şirketlerine ise atandı.

Polis memurunu aracıyla sürükleyen FETÖ şüphelisi Yunanistan'a geçerken yakalandı

9 GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verirken emniyet güçleri şüphelileri yakalama çalışmalarına başladı.

FETÖ milyonları yurtdışına aktarmış

Şüphelinin Tekirdağ ve ilinde kuyumcu işyerlerinde arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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FETÖ’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na büyük şok
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