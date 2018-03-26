FETÖ’nün firari Tekirdağ Molla İmamı’na büyük şok

FETÖ/PDY'nin Tekirdağ yapılanmasına yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

MAL VARLIĞINA EL KONULDU, KAYYUM ATANDI

FETÖ'nün Tekirdağ Molla İmamı olduğu ve terör örgütünü finanse ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari K.Ö.'nün malvarlığına Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu. K.Ö.'nün şirketlerine ise kayyum atandı.

9 GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verirken emniyet güçleri şüphelileri yakalama çalışmalarına başladı.

Şüphelinin Tekirdağ ve İstanbul ilinde kuyumcu işyerlerinde arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.