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: /'nin sözde abisine hapis cezası

haberi...'da örgütün "astsubaylardan sorumlu abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:25
Son dakika: FETÖ/PDY'nin sözde abisine hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, örgütün "astsubaylardan sorumlu abisi olduğu" iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Özgür Arı ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın yaklaşık bin 500 kez erişim sağladığının ve örgütün "Halil" kod adlı astsubaylardan sorumlu sözde abisi olduğunun belirlendiğini söyledi.

SANIK İDDİALARI REDDETTİ

Sanık Arı ise tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek programı kullanmadığını öne sürdü. Tahliye talebinde bulunan Arı, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Abilik de yapmadım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın örgüt yöneticileri tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek, deliller ışığında üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Son dakika: FETÖ/PDY'nin sözde abisine hapis cezası
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