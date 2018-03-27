Antalya’da FETÖ’nün Gaybubet evlerine baskın! Evden çıkan şaşkına çevirdi!

Antalya'da FETÖ/PDY'nin firari mensuplarının gizlendiği Gaybubet Evleri'ne yönelik sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince operasyon düzenlendi.

KARDEŞİNE GELMİŞ!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 6 örgüt şüphelisi gözaltına alınırken şüphelilerden birinin kardeşinin yanına geldiği tespit edilen başka yerde görevli bir polis memuru da olduğu öğrenildi. Söz konusu polis memuru gözaltına alındı. Hakkında 'Suçluyu kayırma' suçu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

KOM ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.