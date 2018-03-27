Son dakika: Memur maskeli mahrem imam çıktı!

Serkan Sedat Güray, Üsküdar İMKB Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. Savcılığa gelen ihbarda, Oğuz On takma ismini kullandığı, Twitter'da açtığı sahte hesaplarla devlet büyüklerine hakaretler ettiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önerge tarafından yürütülen soruşturmada ilginç bilgiler ortaya çıktı. Şüphelinin öğretmen maskesi altında Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarından biri olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Önerge tarafından şüpheli hakkında hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede inanılmaz bilgiler yer aldı.

TAKMA İSİMLE RADYOCU

Serkan Sedat Güray'ın iki ayrı sahte Twitter hesabı yönettiği, bu hesaplardan devlet büyüklerine tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Devlet memuru olmasına rağmen örgütün yayın organı Burç FM'de Oğuz On ismiyle program yaptığı anlaşılan şüphelinin adresinde yapılan aramada Samanyolu Yayın Grubu'na ait giriş kartı ele geçirildi.

ÜST DÜZEY FETÖ'CÜLERLE İRTİBATLI

Şüphelinin savcılıkça irtibatları da incelendi. HTS kayıtları dökümü üzerinde yapılan tespitte FETÖ'cü polis müdürleri Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Anadolu Atayün ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Güray'ın aynı zamanda örgütün firari üst düzey yöneticisi Osman Özsoy, kapatılan Kanaltürk'ün firari yöneticisi Tarık Toros, Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, Samanyolu TV sunucusu Asım Yıldırım, FETÖ'den tutuklu Bugün yazarı Nazlı Ilıcak, örgüt üst düzey sorumlusu Önder Aytaç, örgütün medya imamı Ekrem Dumanlı ve Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ile irtibatlı olduğu belirlendi.

DHKP-C'Lİ AVUKATLA İRTİBAT

Şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede, aynı zamanda DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve şu anda tutuklu bulunan avukat Selçuk Kozağaçlı ile de irtibatı belirlendi.

EYLEMLERE KATILMIŞ

Memur şüphelinin Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın da gözaltına alındığı Tahşiye Kumpası'na yönelik operasyon sırasında FETÖ mensuplarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çağlayan Adliyesi ve Silivri Cezaevi önünde yaptığı eylemlere de katıldığı saptandı. Evinde yapılan aramada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap bulundu.

15 TEMMUZ İMASI!

Güray'ın KHK ile öğretmenlik görevine son verilirken savunmasında da örgüt bağlantılarını tümden reddetmesi dikkat çekti. Şüpheliden ele geçirilen bir video dosyasında karşıdaki kişinin "Allah belasını versin" dedikten sonra şüphelinin "Verecek abi, verecek. Vatan evlatlarına vatan haini diyenlerin Allah belasını versin. Silivri'deki yiğitlere selam olsun. Son operasyonu yapmak için çıkacağız, merak etmeyin…" dediği kayıt bulundu. Hazırlanan fezlekede, son operasyon tabiri 15 Temmuz hain darbe girişimi olarak nitelendirildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA CV GELDİ

Hazırlanan fezlekede, şüphelinin örgüt yapılanmasında sözde 'Mahrem İmam' olarak görev yaptığı, devlet okulunda normal bir öğretmen olduğu halde Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden kendisine sözde cemaat yapılanması içerisindeki konumlarını da belirtir şekilde CV'lerin geldiği, bu durumun izah edilemez olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, şüpheli Serkan Sedat Güray hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçları kapsamında ceza istendi.