Hürriyet'ten FETÖ'cünün kitabına güzelleme

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) yayın organı Zaman gazetesinde uzun süre yazarlık yapan, sonrasında da FETÖ'cü gazetecilerin çıkarmaya başladığı "Yeni Hayat" gazetesinde köşe yazan Mehmet Çetingüleç'in, Ecevit'li Yıllar isimli kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. FETÖ'cü gazetecinin sadece kitabını basmakla kalmayan Doğan medyası bir de gazetesinde yoğun tanıtım haberlerine başladı.



Hürriyet gazetesi, dün Hürriyet Pazar ekinde FETÖ'cü medya kalemşörlerinden Mehmet Çetingüleç ile yapılan bir röportaja yer verdi. Röportajda bol bol kendi grubu tarafından çıkarılan kitabın reklamını yapan Hürriyet, FETÖ ile bağlantılı Mehmet Çetingüleç'i de parlatmaktan geri durmadı. Sözde Ecevit'in en yakınındaki isim diye sunulan Çetingüleç'in Ecevit'le olan anılarına yer verilen parlatma röportajı, FETÖ elebaşı Gülen'in geçmiş yıllarda Bülent Ecevit hakkında söylediklerini de akla getirdi.





Teröristbaşı Gülen, Ecevit hakkında, "Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı. Namaz kılmadı ama inancı sağlamdı. Sosyal demokrat bir zeminde doğdu ve İsmet İnönü'ye ortanın solu dedirtti. Okullara çok sahip çıktı. İşin büyüklüğünü sezmişti. Önüne bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti. Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, bunu ilk önce Ecevit için kullanırım." demişti. Teröristbaşı Gülen hadsizce "şefaat ederim" dediği Ecevit ile ilgili kitabın FETÖ ile bağlantılı gazeteci Mehmet Çetingüleç imzasıyla kitaplaştırılması da manidar bulundu. FETÖ'ye uzanan ilişki ağında medya grubunu satarak "basın patronu" sıfatı tarihe karışan Aydın Doğan'ın gider ayak sahibi olduğu Doğan Kitap üzerinden FETÖ ile bağlantılı bir işe imza atması da dikkat çekti.





Çetingüleç, Veysel Ayhan, Ahmet Kurucan, Abdullah Aymaz,ve Hakan Şükür gibi firari teröristlerin de içinde yer aldığı projede yazarlık yapıyordu. Eski gazeteci Çetingüleç, tamamen FETÖ'nün çıkarlarına ve algı operasyınlarına hizmet edecek biçimde karalama ve kara propaganda yazılarıyla dikkat çekiyordu.





Mehmet Çetingüleç, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesindeki köşesinde örgütün karanlık amaçları için kullandığı diğer ülkelerdeki okulları öven yazılar yazıyordu.













