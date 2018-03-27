Kaynak Holding’deki hard diskten 944 kişilik hiyerarşi listesi çıktı

FETÖ'nün en büyük finans merkezi Kaynak Holding'de ele geçirilen hard diskte, 944 isimden oluşan örgüt hiyerarşisini gösteren liste çıktı. Diskte ayrıca, örgüte ait iki şirketin çalışanlarının nasıl fişlendiğini gösteren bir belgeye de ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen belgelere göre, Kaynak Dış Ticaret A.Ş.'ye ait Üsküdar Libadiye'de Baran İş Merkezi'ndeki adreste 320 GB'lık hard diskte, örgüte yönelik müthiş detaylar içeren belgelere ulaşıldı.

SOHBETE GELENLER, GELMEYENLER...

"Dua Listesi" adı altında hazırlanmış bir Excel dosyasında, başta Fetullah Gülen olmak üzere alfabetik sıraya göre toplam 944 ismi içeren listeye rastlandı. Listenin 2'nci sırasında örgüt yapılanmasından "Şakirdler", 3. sırada "Nur talebesi abi" başlığı yer alıyor. 944 kişilik listenin, örgütte hiyerarşi ve yapılanma ile kişilerin bağlılık ve motivasyonu için hazırlandığı, listedeki birçok ismin FETÖ'nün üst yapılanmasında yer aldıkları vurgulandı. Bu listenin, firari işadamı Akın İpek için Fetullah Gülen'in söylediği, "Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var" sözünde geçen liste olduğu düşünülüyor. Söz konusu hard diskte ayrıca "fişleme amaçlı listeler" de ele geçirildi. Hard diskin e-mail veri tabanında, gelen-giden ve silinmiş e-mailler tespit edildi. İsimlerin yanında TC Kimlik numaraları, SGK kayıtları da olan listeler bulundu. Buna göre, Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık'ın çalışanları arasında "Kültür Grubu" adı altında bir liste oluşturuldu. Sürat Bilişim'de ele geçen hard diskteki e-mail veri tabanında, gelen-giden ve silinmiş e-maillerin yapılan incelemesinde ise ekinde "Sürat liste 2013" yazan Excel dosyası bulundu. Bu listedeki isimler, karşılarına "sohbete geliyor", "sohbete gelmiyor" şeklinde notlar düşülerek fişlendi. Yine bu isimler hakkında; "MV Seminer yapan, Seminere Dest. verilen, KG Tam destek, kg Kademeli destek, KK destek verilen" sütunları adı altında "0" ve "1" puanlamaları yapıldığı anlaşıldı.

'KAYNAK HOLDİNG ÖRGÜTÜN KARAR ALDIĞI ANA MERKEZ'

Mahkemeye gönderilen belgelerle ilgili başsavcılık şu tespitleri dile getirdi: "Kaynak Holding ve bağlı şirketler üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verilerek, bu kurumların bilgi ve belgelerine erişim sağladıkları, böylelikle elde edilen veriler örgüt çıkarları doğrultusunda kullandıkları değerlendirilmektedir. Holdingin, esasında ticari amaçla kurulmuş ve bu amaçla işletilen bir kurum olmadığı, örgütün tüm gizli işlerinin kararının alındığı ve uygulandığı ana merkez olarak işlev gördüğü anlaşılmıştır."