Zeytin Dalı, hedefine Tel Rıfat’la ulaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız" sözlerinden sonra gözler o bölgeye çevrildi. Bölgedeki güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK/PYD-YPG Tel Rıfat'ı Menbiç arasında Afrin arasında bir intikal yolu olarak kullanıyordu. Afrin'den kaçan teröristlerin çoğunluğu da Tel Rıfat'a geldi. "Halep kırsalının kalesi" olarak değerlendirilen Tel Rıfat aynı zamanda Afrin, Azez, Mare ve El Bab'ın güvenliği için de stratejik öneme sahip. Harekatın 10 gün içinde başlaması beklenirken, Tel Rifat'ın kontrol altına alınması aynı zamanda Menbiç operasyonuna da bir kapı aralamış olacak.

İNTİKAL KORİDORUNDAN GEÇİŞ KORİDORUNA..

Tel Rıfat'ın Mehmetçik tarafından kontrol altına alınmasıyla güvenli bölgeler birbirine bağlanacak. Fırat Kalkanı ile temizlenen bölge Tel Rıfat üzerinden Afrin'in güneyindeki Cinderesi'ne ve oradan da İdlib'e bağlanmış olacak. Bu adım bir anlamda "geçiş koridoru" projesi olarak hayata geçirilecek. Azez'e yönelik terör saldırıları da önlenecek. Türkiye'deki Suriyeliler ile Doğu Guta zulmünden kaçan sivillere Tel Rıfat'ta yer açılabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda açılacak geçiş koridor sayesinde İdlib'deki sivillerin de Tel Rıfat'a tahliyesi mümkün olabilecek.

MİNNİĞ HAVALİMANI DA DÜŞECEK

Tel Rıfat'ın düşmesiyle birlikte kuzeyde bulunan Minniğ Havaalanı da kıskaca alınacak. Havaalanını kontrol eden teröristler ya kaçacak ya da teslim olacak. Tel Rıfat'ın kurtarılması ve havaalanının kontrol altına alınmasıyla stratejik bir adım atılmış olacak. Havaalanı üs haline getirilerek bölgenin güvenliği için kullanılabilecek. Böylece Menbiç için de kapı aralanacak.

NÜBUL-ZEHRA'da KİRLİ İTTİFAK

Tel Rıfat'ın güneyinde bulunan Nübul ve Zehra bölgeleri uzun zamandır Esad rejiminin kontrolünde. Burayı gerçekte İran'ın devrim muhafızlarının ve onlara bağlı Şii milislerin kontrol ettiği biliniyor. Afrin harekatını başlatmasıyla birlikte Esad ve İran'ın Nübul- Zehra üzerinden Afrin'e ulaşmaya çalıştığı ve Afrin'deki Şii Kürtler üzerinden kendilerine alan açma gayretine girdikleri gündeme gelmişti. Esad ve İran devrim muhafızları Nübul ve Zehra üzerinden PKK/PYD-YPG ile de çoğu kez kirli ittifaklar gerçekleştirdi. Tel Rıfat'ın alınmasıyla birlikte Nübul-Zehra üzerinden Esad ve İran'ın faaliyetlerinin önüne de set çekilmiş olunacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da, Afrin harekatının Nübul-Zehra bölgesine kadar uzanacağını açıklamıştı.

SİHA'LAR GÖZ AÇTIRMAYACAK

Tel Rıfat'ta İHA'ların tespit ettiği terör hedefleri obüsler ile vurulacak. SİHA'lar terör gruplarına göz açtırmayacak. Ardından Özel Kuvvetler ve ÖSO karadan Tel Rıfat'a girecek.