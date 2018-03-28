Erzincan'daki darbe girişimi davası

FETÖ 'nün darbe girişimine katıldıkları öne sürülen dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada bazı sanıkların son savunmaları alındı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

31 SANIK HAZIR BULUNDU

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personeller Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

SAVUNMALARI ALINDI

Duruşmada bazı sanıklar, cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanıklardan eski tuğgeneral Gönültaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü.

Gönültaş, FETÖ ile ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Evimdeki aramada 1 dolar, ByLock ve buna benzer deliller çıkmamıştır. Mahkemece istenen dijital inceleme raporunda FETÖ'ye dair herhangi bir şey çıkmamıştır. Çocuklarımı da FETÖ/PDY'ye ait okullara göndermedim. Darbe girişiminde sorumlu olduğum birlikte bir asker dahi kışla dışına çıkmamıştır, aksine önleyici tedbirler aldım. Darbeci olsam zorla alıkoyma, cebir ve şiddet suçlarına karışmam gerekirdi. Erzincan'da kalkışma girişimi yaşanmamıştır."

BERAATINI TALEP ETTİ

Darbe girişimi günü makam aracıyla kentte bulunan bazı noktalara keşif yaptığına yönelik suçlamaları da kabul etmeyen Gönültaş, "Hafta sonu yorgunluğumu atmak için şoförüm ile sivil makam aracıyla Erzincan'ı gezmek istedim. Bu gezi tamamen Erzincan'ı tanımaya yönelik masum ve sıradan geziydi. Hiçbir yerde durmadık, araçtan inmedik ve fotoğraf çekmedik. Bu gezinin o gece yaşananlarla ilişkilendirilmesi tamamen mesnetsiz suçlamadır. Suç işleme kastım ve fiilim olmadığı için tahliyemi ve beratımı talep ediyorum." dedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

Mütalaadan

Erzincan Cumhuriyet Savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş ile tabur komutanlarının da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 44 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Gönültaş, Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Uğur Ergüven, Ünal Korkem, Hasan Coşgun, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Selim Öztürk, İsmail Hakkı Kartal, Mustafa Yılmaz ve tutuksuz sanık Halil Fevzi Çetin ile Muhammet Uğur'un "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarını işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Tutuklu sanıklar Mehmet Kök ve Talha Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istenen mütalaada, 29 sanığın beraatı talep ediliyor.