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'deki patlamada yaralanan ve hastanede olan Yiğit'in cenazesi 'a gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede olan Necmettin Yiğit'in cenazesi Merzifon Havaalanı'ndan alınarak memleketi olan 'ın Niksar ilçesine gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 18:59
Afrin'deki patlamada yaralanan ve hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi Tokat'a gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Suriye'nin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede olan Necmettin Yiğit'in cenazesi Merzifon Havaalanı'na getirilmesinin ardından, memleketi 'ın Niksar ilçesine gönderildi.

Merzifon Havaalanı'nda şehit Yiğit'in cenazesini, annesi Gülcan Yiğit, Valisi Osman Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, protokol üyeleri ile yakınları karşıladı.

Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi, karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine uğurlandı.

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Afrin'deki patlamada yaralanan ve hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi Tokat'a gönderildi
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