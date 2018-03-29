Afrin'deki patlamada yaralanan ve hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi Tokat'a gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesi Merzifon Havaalanı'na getirilmesinin ardından, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.
Merzifon Havaalanı'nda şehit Yiğit'in cenazesini, annesi Gülcan Yiğit, Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, protokol üyeleri ile yakınları karşıladı.
Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi, karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine uğurlandı.