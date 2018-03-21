Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu tarafından 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı. 20 Ocak 2018'de Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesine yönelik başlattığı askerî harekât. TSK ve ÖSO PKK, KCK, PYD-YPG'yi bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak ve kontrol altına almak amacıyla Afrin Operasyonu'nu başlatmıştı.