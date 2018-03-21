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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar

ve Özgür Suriye tarafından 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu sonucunda Afrin bölgesi teröristlerden arındırılmıştı. /'lı teröristlerin zulmünden kurtulan halka Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Kızılay'ı hayat olmuştu. Bu süreçte YPG/PKK'lı teröristler birçok manipülasyon gerçekleştirmeye çalışmıştı ama, ne halk ne de Türk Silahlı Kuvvetleri buna izin vermemişti. İşte 58 gün süren o operasyon sonrası hiç görmediğiniz fotoğrafları Anadolu Ajansı paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.03.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 14:17
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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar

Özgür Suriye tarafından 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı. 20 Ocak 2018'de Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesine yönelik başlattığı askerî harekât. TSK ve ÖSO , KCK, PYD-'yi bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak ve kontrol altına almak amacıyla Afrin Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar

58 gün sonra teröristler Afrin'den arındırılmıştı ve Anadolu Ajansı bu harekatın hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.

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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
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Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
Afrin Operasyonu'nun en yeni fotoğrafları ortaya çıktı! İşte o fotoğraflar
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