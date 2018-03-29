ByLock'u "gönül ilişkisi" için kullanmış

Şanlıurfa 'da FETÖ 'ye ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Sanık E.T: - "Gönül ilişkisi yaşadığım kadın M.A. bana ' ByLock yükle oradan haberleşelim' dedi. Ben de programı yükledim ve oradan yazıştık. Benim cemaatle hiçbir ilgim yok"

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık E.T. ile avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, örgütle ilişkisi bulunmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

"BYLOCK'U YÜKLE ORADAN HABERLEŞELİM"

Sanığın ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirten mahkeme başkanının, "Programı niçin yükledin?" sorusuna sanık, "Gönül ilişkisi yaşadığım kadın M.A bana 'ByLock yükle oradan haberleşelim' dedi. Ben de programı yükledim ve oradan yazıştık. Benim cemaatle hiçbir ilgim yok." dedi.

BANK ASYA'DAKİ HESAP HAREKETLİLİĞİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında ise sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.