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Adalet Bakanı Gül'den açıklaması! Tarih belli oldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, ''Taslağı nihayete erdirdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Büyük Millet Meclisine sevk olacaktır" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:42
Adalet Bakanı Gül'den çocuk istismarı açıklaması! Tarih belli oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Çiftlik Bank konusundan MİT'in Balkan operasyonuna kadar birçok soruya cevap veren Gül, na yönelik olarak, şu ifadeleri kullandı:

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Taslağa nihayete erdirdik önümüzdeki haftaya Meclis'e sevk edilebilecek halde. Önümüzdeki hafta muhtemelen Meclis'e sevk olacaktır. Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı olduğu bunlarla ilgili esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bazıları 'de de çıkıyor. Bazıları Türkiye'de saklanıyor, bazıları yurtdışında. 'Bunların hepsini bulduk' diye bir şey olmaz. Vatandaşın rahat oturması için devletin görevidir bu. Bunların belli kadroları yurtdışına kaçtı gitti. Bunlarla da mücadele etmek, ekonomik, siyasi, güvenlik boyutuyla bu mücadeleyi bitirdik, başarıyla sonuçlandırdık gibi bir rehavet doğru bir şey değil.

UYAP HAKKINDA

Personel bilgi işlem gibi yerlerde, devletin tüm kademelerine sızdıkları hatta 15 Temmuz'dan sonra bazı kayıtların bir şekilde farklı yerlere çalıştıkları tespit edildi. Biz bu konuda da ilgili birimlere yazılarımızı yazdık. Bu konuda ne gerekiyorsa testleri yaptırıyoruz.

ÇİFTLİK BANK MESELESİ

Çiftlik Bank dün kayyuma devredildi. Canlı hayvanlar var bu konudaki kararlar verildi. 6 kişi hakkında da mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu bakanlığımı iletti kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Kırmızı bülten kararı önemli ülkemize iadesini bekliyoruz.

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Adalet Bakanı Gül'den çocuk istismarı açıklaması! Tarih belli oldu
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