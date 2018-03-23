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Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı

Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Giriş Tarihi: 23.03.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 14:04
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Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.
Böylece, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında ça 2012'den bu yana 769 firmaya ait bin 605 parti ürünün ismi açıklanmış oldu.

Listede tek tırnaklı ve domuz eti tespit edilen lokantalar da yer aldı.

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  • 61
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı

İşte bakanlığın listesinde yer alan o markalar

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  • 61
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı
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  • 61
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı
  • 5
  • 61
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı
  • 6
  • 61
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı
  • 7
  • 61
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın ini açıkladı
Son Dakika: Gıd, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 173 firmanın hileli ürünlerini açıkladı
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