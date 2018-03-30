KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari, 150 kişinin yargılandığı davaya, müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada, KKK Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Başkanlığında görevli Albay İzzet Boz, müşteki olarak beyanda bulundu.

"ÇIKIŞLAR YASAKLANDIĞI İÇİN..."

Albay Boz, 15 Temmuz 2016 akşamı saat 21.15 civarında mesaisini tamamlayıp, 7 Nolu kapıdan çıkacağı sırada sanıklardan eski albay Mutlu Serkan Vurdem'in tatbikat olduğu için giriş çıkışların yasaklandığını söylediğini ileri sürdü.

"BEKLERKEN ÇATIŞMA SESLERİ DUYDUM. EVE GİTTİĞİMDE DARBE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Sanık Vurdem'in, kendisine bir an önce çıkmasını söylediğini anlatan Boz, "2 Nolu nizamiyeye gittiğimde, yüzbaşı Hüseyin Rahmi Bali'yi kamuflajlı gördüm. Bana çıkışların yasak olduğunu, kantin bölgesinde beklememi söyledi. Bazı personelin kışlaya girdiğini gördüm, beklerken uçak sesleri ve çatışma sesleri duydum. Saat 22.30 civarına çıkışımıza izin verildi, Albay Vedat Aslan ile çıktım. Eve geldiğimde televizyonda Başbakanın açıklamalarını dinledim ve olayın bir darbe girişimi olduğunu öğrendim." beyanında bulundu.

"DARBECİLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Boz, darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık Binbaşı Mustafa Volkan Esen ise beyanında,15 Temmuz 2016 akşamı saat 20.30 sıralarında KKK Karargahında sanıklardan eski tuğgeneral Erhan Caha'yı eğitim kıyafetiyle gördüğünü söyledi.

"Devre arkadaşım, bir tümgeneralin elleri kelepçeli ve ağzı bantlı olarak götürüldüğünü söyledi. Arkadaşımın yanından ayrılarak zemin kata çıktım. Asansörden indiğimde arama cihazlarının ötesinde kurmay binbaşı Ercan Buyur ve binbaşı Adem Öner, 'Tatbikat var. Bu nedenle çıkış yasak' dediler. Ben de çarşamba günü Afganistan'a gideceğim için ailemi görmem gerektiğini belirterek, çıkmam lazım dedim. Adem Öner, 'O zaman nizamiyeye git' dedi. Saat 21.30 civarı da 'Çıkış serbest' emri verilince karargahtan çıkarak eve gittim."

FETÖ’NÜN ‘SUBAY ABİLERİ’ YAKALANDI

Söz alan sanık eski yüzbaşı Ahmet Altuğ Erşan da önceki gün beyanda bulunan bazı müştekilerin ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, olay gecesi kimseyi derdest etmediğini, bilakis darbe sanıkları tarafından alıkonulduğunu öne sürdü.

Duruşmaya devam ediliyor.