Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Haddini ve boyunu aşan laflar etme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PYD/YPG temsilcilerini Elysee Sarayı'nda ağırlamasına tepki gösterdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Fransa'ya sert tepki

PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadeleyle YPG ile mücadeleyi eşdeğer tutmayan yaklaşımlara kapımız kapalı. Terör örgütünün harf oyunlarıyla, ismini değiştirerek oynadığı oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha Veli, bizim için değişmez.

Geçen hafta Macron ile görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Terör örgütü mensuplarını en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye'ye karşı husumetten başka anlamı olmadığını bilmeli.

Ey Batı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bu terör örgütünün aynısı. Bunlarla bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Bize yutturamazsınız.





"YPG'ye destek garantisi verdik" lafa bak. "Türkiye ile SDG arasında aracı olabiliriz" lafı, eğer doğruysa ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne bunu, kendisi vermiştir, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyan. Sana böyle bir görevi kim verdi? Boyunu aşan işlere girme.

Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz? Daha kendi kirli ve kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar, bugün kendilerini terör örgütleriyle yan yana tahayyül edebilirler ama Türkiye için söz konusu değil.

Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, teröristten, terör eyleminden şikâyetçi olma hakkı kalmadı. Teröristlerle yatıp kalkan, saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacak. Ortaya çıkacak sonuçların hesabını Fransa kamuoyuna vermeye de hazır olmalılar. Ülkelerindeki canileri başlarından def etmek için DEAŞ saflarına yönlendirenler, evlerine dönen bu profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değil.

Elysee'de 7 teröristi ağırlıyorsun da acaba Türkiye 3.5 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlarken "Bana da ne düşüyor?" diye sordunuz mu? Ama 7 teröristi, Elysee Sarayı'nda ağırlayacak kadar teröre destek olduğunuzu böylece tescil etmiş oldunuz.







'SİYASETİN DEĞİL TIBBIN KONUSU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasındaki sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı:

Ağzından hakaretten, yalandan, iftiradan, çirkeflikten başka bir şey çıkmayan bu zatı muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Hezeyanlarına cevap vermeyip, kendisini yok hükmünde gördüğümüzü anlamayıp, haklı olduğunu düşünecek kadar derin idrak sorunları yaşayan bu kişi, artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp, tıbbın meselesi haline gelmiştir.

Kendisine nasıl hastalıklı bir dünya kurduğunu, son beyanlarından anlamak mümkün. 250 bin liralık tazminat davası açtık. Artık yenilir yutulur bir konuşma değil. Ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma.

2019 ile ilgili çamura yatmaya başladılar. Boykot tartışmalarıyla hezimetlerine şimdiden bahane uydurmaya başladılar. Sandığı yok sayacak adamı, bu millet hepten yok sayar.

Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar, PKK'dan, terör örgütlerinden ismi ne olursa olsun temizlenene kadar devam edilecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz.



'PAKETLEYİP GETİRECEĞİZ'

"AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ne de dış güçler zarar verebilir. İşte en son Milli İstihbarat Teşkilatımız, malum Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlar'daki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya 'Onlar kaçacak, biz kovalayacağız'. Neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz."



?TRUMP'LA BİR HAFTADA İKİNCİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir hafta içinde ikinci kez telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Trump ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulundu. Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit ettiler. Gazze'de dün yaşanan olaylara da değinilen görüşmenin, Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.



HAMURSUZ BAYRAMI'NI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Yahudilerin Mısır'da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Hamursuz olarak da adlandırılan Pesah münasebetiyle, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmesine büyük önem verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Bizler, din ve kültürlere saygıyı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören medeni değerlerimiz doğrultusunda, Türk Musevi cemaatini toplumumuzun ayrılmaz bir parçası addediyoruz." Başbakan Binali Yıldırım da Hamursuz Bayramı'nı kutladı.