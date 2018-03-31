Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, teröristlerden temizlenen Afrin'i ziyaret etti

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Zeytin Dalı Harekatı'ndan herkesin çok memnun olduğunu belirterek, "Çünkü şu anda huzur içerisindeler." dedi.

Cuma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezini ziyaret ederek bölge halkıyla buluştu.

"AFRİN'DE SADECE HUZUR OLACAK"

Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Afrin'deyiz. Bundan sonra Afrin'de sadece huzur olacak. Aynı zamanda, biz Mehmetçiklere Suriye'nin her yerinden, özellikle Türkmenlerinden, Halep'inden Humus'undan, Şam'ından, Türkmen Dağı'ndan, Rakka'dan bol selamlar getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

AFRİN'DEKİ HERKES ÇOK MEMNUN

TSK ve ÖSO'ya verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Cuma, "Bu insanlar omuz omuza çatıştılar. Bu bölgeyi huzura kavuşturdular. (Afrin'deki) Herkes Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok memnun. Çünkü şu anda huzur içerisindeler." ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

Türkmen köylerini de ziyaret ettiklerini dile getiren Cuma, Afrin'e giren ÖSO'nun Türkmen gruplarıyla da bir araya geldiğini ifade ederek, "PYD, insanlarımıza büyük zülüm etti. Vatanımız bölmek istediler. Bölücü terör örgütü ülkemize büyük zarar verdi. Artık bu bölgede hak adalet ve huzur var." diye konuştu.

SONUNDA AFRİN’E BAHAR GELDİ