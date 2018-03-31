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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi

Giriş Tarihi: 31.03.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 11:06
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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

'yla teröristlerden temizlenen 'de terör örgütünün izleri silinmeye başlandı.

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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "" sürüyor.

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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

Harekat kapsamında 'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, teröristlerin açtığı çukurları kapatıyor. Bunun yanı sıra ilçede de hayatın yeniden normale dönmesine yönelik çalışmalar artarak sürüyor. Teröristlerden arındırılan ilçede sokaklar yeniden "canlanmaya" başlarken ilçe merkezinde açılan iş yeri sayısı da arttı.

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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

Seyyar satıcıların da cadde ve sokaklarda görüldüğü ilçe merkezinde biriken çöplerin toplanmasına, sokakların temizlenmesine başlandı.

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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

İlçede halka yönelik başlatılan yardım seferberliği de devam ediyor. Kızılay başta olmak insani yardım kuruluşlarınca çeşitli yardımlar yapılıyor. Kızılay tarafından ilçe meydanında kurulan mobil mutfakla her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor, gıda kolileri ilçe merkezi ve köylerde dağıtılıyor.

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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik Mehmetçik'in devriye görevi de devam ediyor.

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Son Dakika: 'den son görüntüler geldi
Son Dakika: Afrin'den son görüntüler geldi

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