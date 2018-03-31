Zafer için tek yürek

Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek için Türkiye
'nin pek çok kentinden Suriye
sınırındaki Hatay Cilvegözü ve Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı
'nda dev Türk bayrağıyla Mehmetçiğe destek mesajları verdi. Türkiye'nin pek çok kentinde örgütlenen çeşitli gruplar, Afrin'deki terör örgütü YPG
/PKK
ile mücadele eden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na destek vermek için otomobil ve otobüslerle sınır kapılarına akın etti. Uzun araç konvoyları eve ellerinde Türk bayraklarıyla sınır hattında Mehmetçiği bir an olsun bile yalnız bırakmayan vatandaşlar, operasyona katılan askerler için kurbanlar kesti, dualar etti. MİNİKLERDEN MEKTUPLAR
Türkiye'nin farklı illerinden ilkokul öğrencilerinin, TSK
'nin terör örgütlerine karşı Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için gönderdiği mektuplar ise okuyanları duygulandırdı. Ankara'da düzenlenen "Afrin Kahramanlarına Selam Olsun" başlıklı mektup yazma etkinliğine katılan minik öğrenciler binlerce mektup yazarak, Afrin'de teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik'e gönderdi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Derin Nehir Ayçiçek, mektubunda, "Ben, ailem ve öğretmenlerimden sizleri 'göğüslerini siper edip, yurduma alçakları uğratmayan kahramanlar' olarak tanıdım" ifadesini kullandı. HATAYLI ÇAYCI DEDE
Mehmetçiğe verilen desteği bir diğer simgesi de Hataylı 85 yaşındaki Muhammet Bulut
oldu. Hassa'da yaşayan Muhammet Bulut sınırın sıfır noktasında çay demleyip Mehmetçiğe ikram ediyor. Hassa ilçesinde 'Kürt dede' olarak bilinen Muhammet dede askere ilk çayını 30 yıl önce demlediğini söyleyerek "PKK'nın türediği yıllarda köyümüze gelen askere çay demlemiştim. O gün bugündür de demlerim. Rabbim askerimizi korusun. İmkanım olsa her gün sınıra gider askerimizin en azından çayını demlerim. Allah askerimizi korusun. Aileleri de Türk ordusuna bir evlat gönderdik deyip gururlansın. O teröristler zalim ama askerimiz vatan aşkıyla onların karşısında. Bizi yaşatan önce Allah ondan sonra ay yıldızlı bayrağımız altındaki birlik ve beraberliğimiz" dedi. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'de destan yazan Mehmetçiğe, sanat ve iş dünyasından büyük destek geldi. Bazı sanatçılar konser gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. YÖRÜK TEYZE SİMGE OLDU
Askerler için kurban kestiği görüntüleriyle tüm Türkiye'nin kalbini fetheden ve 'Yörük Teyze' diye anılan Döndü Deveci, Mehmetçiğe verilen desteğin simgesi haline geldi. Tank sesleriyle uykudan uyanınca duaya başladığını ifade eden 8 çocuk annesi Deveci, "Askerimizin yanına vardım ve hepsine kucağımı açtım. 'Kuzularım, yavrularım' dedim. Kurbanımı kestim. 'Alınlarına kan çalacağım' dedim ve yaptım. Kahramanlarımızı, 'Ayaklarınıza taş dokunmasın. Başlarınıza iş gelmesin. Ben de gelirim, mermilerinizi taşırım" diyerek uğurladım. Yavrularıma çok dualar ediyorum. Kınalı kuzularımın dönüşünü sınırda bekleyeceğim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.