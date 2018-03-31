Haberler Gündem Haberleri Zafer için tek yürek

Zafer için tek yürek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de kazandığı zaferde 7’den 70’e herkesin birlik olması önemli rol oynadı. Minik yüreklerin yazdığı mektuplar, kadınların yaptığı yemekler Mehmetçiğe moral verdi

Giriş Tarihi: 31.3.2018