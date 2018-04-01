FETÖ'nün imamından itiraf: "Kosova Başbakanı'nın çocuklarını biz okutuyoruz"

SİYASETÇİLERİ MAAŞA BAĞLIYORLAR VE ÇOCUKLARINI ÜCRETSİZ OKUTUYORLAR

FETÖ'nün eğitim imamlarından Hasan Demir ile canlı yayın bağlantısı yapan FETÖ'cü gazeteci Fatih Akalan Facebook üzerinden yaptığı yayında şaşırtan itiraflarda bulundu. Birçok ülkede devlet yöneticilerin, siyasetçilerin bürokratların, gazetecilerin ve akademisyenlerin çocuklarını ücretsiz olarak okutan ve maaşa bağlayan FETÖ'nün Kosova'da da boş durmadığı öğrenildi.

FETÖ'nün imamından itiraf!

KOSOVA BAŞBAKANI'NIN ÇOCUKLARINI BİZ OKUTUYORUZ

Canlı yayında Kosova Başbakanı'nın ve Meclis Başkanı'nın çocuklarının FETÖ okullarında okutulduğunu itiraf eden örgütün eğitim imamı Hasan Demir "Böyle bir ortamda bize nasıl operasyon yapılabilir" diyerek Kosova'da yaşadıkları büyük şokun şaşkınlığını gizleyemiyor.

ALMANYA'YA KAÇAN FETÖ'NÜN GAZETECİSİ DE ŞOKTA

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aranan örgütün gazetecisi Fatih Akalan da Almanya'nın Frankfurt şehrinden yaptığı canlı yayında Kosova Başbakan'ının çocuklarının FETÖ okullarında okutulmasına rağmen Türkiye tarafından böyle bir operasyon yapılabilmesinin inanılmaz olduğunun altını çiziyor.