Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün imamından itiraf: "Kosova Başbakanı'nın çocuklarını biz okutuyoruz"

'nün imamından itiraf: " Başbakanı'nın çocuklarını biz okutuyoruz"

Başbakanı Ramush Haradinaj’ın ’nün Kosova yapılanmasına sahip çıkmasının yankıları sürüyor. , “Sen bu talimatı nereden alıyorsun” şeklinde tepkisini dile getirirken FETÖ’nün imamlarından da şaşırtan bir itiraf geldi: ”Kosova Başbakanı’nın çocuklarını biz okutuyoruz”

Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 15:34
FETÖ'nün imamından itiraf: Kosova Başbakanı'nın çocuklarını biz okutuyoruz

SİYASETÇİLERİ MAAŞA BAĞLIYORLAR VE ÇOCUKLARINI ÜCRETSİZ OKUTUYORLAR

'nün eğitim imamlarından Hasan Demir ile canlı yayın bağlantısı yapan FETÖ'cü gazeteci Fatih Akalan Facebook üzerinden yaptığı yayında şaşırtan itiraflarda bulundu. Birçok ülkede devlet yöneticilerin, siyasetçilerin bürokratların, gazetecilerin ve akademisyenlerin çocuklarını ücretsiz olarak okutan ve maaşa bağlayan FETÖ'nün 'da da boş durmadığı öğrenildi.

FETÖ'nün imamından itiraf!

KOSOVA BAŞBAKANI'NIN ÇOCUKLARINI BİZ OKUTUYORUZ

Canlı yayında Kosova Başbakanı'nın ve Meclis Başkanı'nın çocuklarının FETÖ okullarında okutulduğunu itiraf eden örgütün eğitim imamı Hasan Demir "Böyle bir ortamda bize nasıl operasyon yapılabilir" diyerek Kosova'da yaşadıkları büyük şokun şaşkınlığını gizleyemiyor.

ALMANYA'YA KAÇAN FETÖ'NÜN GAZETECİSİ DE ŞOKTA

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aranan örgütün gazetecisi Fatih Akalan da Almanya'nın Frankfurt şehrinden yaptığı canlı yayında Kosova Başbakan'ının çocuklarının FETÖ okullarında okutulmasına rağmen Türkiye tarafından böyle bir operasyon yapılabilmesinin inanılmaz olduğunun altını çiziyor.

Kosova Operasyonu'nda şok eden detaylar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün imamından itiraf: "Kosova Başbakanı'nın çocuklarını biz okutuyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN