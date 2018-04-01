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Operasyonu'nda şok eden detaylar!

Kosava’da 6 üyesinin film gibi bir operasyonla ’ye getirilmesinin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Uzun yıllar yurtdışında faaliyet gösteren ve Gülen Vakfı’nın Müdürlüğünü yapan Ümit Akdemir’e  operasyonunun detaylarını Sabah.com.tr için yorumladı. Akdemir, operasyonda gözaltına alınan Kosova Koleji Genel Müdürü ’in Kosova imamı, Balkanlar imamı ve Türkiye’de Marmara bölge imamı olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Fetullah ve yandaşları bu yüzden çıldırıyor”

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Giriş Tarihi: 1.4.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 14:07
Kosova Operasyonu'nda şok eden detaylar!

İŞTE ÜMİT AKDEMİR'İN AÇIKLAMALARINDAN BAŞLIKLAR

OKUL MÜDÜRÜ DEĞİL BALKANLAR İMAMI

'da yapılan operasyon çok önemli. Bazı yayın organlarında Koleji Müdürü olarak tanıtılan 'in çok karanlık bağlantıları olduğunun bilinmesinde fayda görüyorum. 17/25 Aralık kumpasından sonra 'ye 3 bölgeye bölmüştü. Marmara bölgesi Kosova imamına bağlandı. Kosova'daki operasyonda yakalanan hem Balkanlar hem de Kosova'nın imamı.

KOSOVA'DAN TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

FETÖ üyeleri bulundukları ülkelerde Kosova elçilikleri önünde eylem yaparak "eğitimciler gözaltına alındı" şeklinde propaganda yapıyor. bu kara propagandanın önüne geçmesi gerekiyor. Bu adam bir eğitimci değil. Bulunduğu ülkeden Türkiye'nin Marmara bölgesini karıştırmaya çalışıyor. Gözaltına alınan doktorun da Marmara bölgesinden Kosova'ya gönderildiğine de dikkat çekmek istiyorum. Özetle bu adam bir eğitimci değil Türkiye'yi Kosova'dan karıştırmaya çalışan bir ajan. Türkiye, Mustafa Erdem'i bu yönüyle de değerlendirmesi gerekiyor.


MUSTAFA ERDEM

KOSOVA MECLİS BAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN ÇOCUKLARI FETÖ OKULLARINDAN MEZUN

Kosova operasyondan sonra FETÖ üyelerine destek vermesi hepimizi şaşırttı. Aslında şaşırtmaması gerekiyor. Kosova Başbakanı ve 'nın çocukları FETÖ okullarından mezun. Bu itirafı FETÖ üyelerinin sosyal medyadan yaydığı videolarda da görebilirsiniz. Kosova Başbakanı'nın FETÖ konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesine ihtiyaç var. Bunu yapamazsak Kosova örgütün Balkanlardaki üssü olmaya devam edecek.

KOSOVA OPERASYONU FETÖ'YÜ ÇOK RAHATSIZ ETTİ

Kosova operasyonu teröristbaşı Gülen ve örgüt üyelerini çok rahatsız etti. Bunun tek bir sebebi var. İlk kez bir ülke imamı paketlenerek Türkiye'ye getirildi. Bunun için aşırı bir şekilde kara propagandaya başladılar. Yakalanan isimler ve özellikle bir tanesi çok önemli. Konuşurlarsa örgütün uluslararası ağı çökertilir.

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Kosova Operasyonu'nda şok eden detaylar!
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