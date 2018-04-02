Erdoğan sanatçılarla Hatay'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakoluna geldi. İbrahim Tatlıses 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak söyledi. Türküdeki Münbiç ayrıntısı salonda neşeli anlar yaşattı.

İbrahim Tatlıses'ten Hatay'da yaylalar türküsü!

HEP BİRLİKTE "BİL OĞLUM" DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ve Hatay'a gelen sanatçılar, ziyaret sonunda Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile 'Bil oğlum' türküsünü seslendirdi.

Sanatçılar Erdoğan ile birlikte Esat Kabaklı'nın 'Bil Oğlum' türküsünü söyledi

ERDOĞAN DA SOSYAL MEDYA'DAN PAYLAŞTI

Erdoğan ziyaret esnasında söyledikleri türküyü "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." notuyla paylaştı. İşte o video:

Erdoğan 'Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza...' notuyla paylaştı