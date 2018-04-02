Hain komutan 15 Temmuz gecesi işte böyle tehdit etmiş! "Öldürürüm seni git buradan"

Tanık dönemin Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Keskin: "İmren silahını çıkardı, 'Öldürürüm seni, git buradan.' dedi. Ben de 'Beni tanımadın galiba.' dedim. Arkasında bulunan bir astsubay burada ateş etti. Komutan havaya 2 el ateş etti, sonra diğer askerler de havaya ateş etmeye başladı" "Muharrem Albay'ı alıp getirdiler, o beni görünce 'Beceremedik Mustafa.' dedi. Bu sözünden dolayı savcımız ve ilgililerle kendisine tepki gösterdik"

Tanıkların dinlenilmeye başlandığı duruşmada, iki celse arasında gelen ve giden belgeler zapta geçirildi.

Bu kapsamda darbe girişimi gecesi Donanma Komutanlığı'nda ateş açılmasıyla ilgili 51 kovanın, muhafaza altına alınması amacıyla emanet memurluğuna gönderildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın IP adresinden 90, "Arif" kod adını kullandığı iddia edilen tutuklu sanık Halil I·brahim Temel'in de 841 ByLock bağlantısı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya, müdahil olarak Başbakanlık avukatı Halit Çokan, TBMM avukatı Ömer Burak Barış ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Hüseyin Coşkun ve Samet Genç katıldı. Sanık avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

"KOMUTANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜM, VATANDAŞLAR DA ARKAMDAN GELDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen dönemin Gölcük İlçe Emniyet Müdürü ve şu an Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Faruk Keskin, Donanma Komutanlığı merkez kapısına tüm personeliyle gittiğini belirterek, 500 ila bin civarındaki vatandaşı burada gördüğünü söyledi.

Askerlerle aralarında 100 metre mesafe bulunduğunu ifade eden Keskin, daha sonra tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in, beraberindeki askerlerle kendisine doğru koşmaya başladığını anlattı.

Keskin, bu sırada İmren'in silahını kılıfından çıkarmaya çalıştığını belirterek, "İmren silahını çıkardı, 'Öldürürüm seni, git buradan.' dedi. Ben de 'Beni tanımadın galiba.' dedim. Arkasında bulunan bir astsubay burada ateş etti. Komutan havaya 2 el ateş etti, sonra diğer askerler de havaya ateş etmeye başladı. Ben de komutanın üzerine yürüdüm, vatandaşlar da arkamdan geldi. Sonra komutan içeri geçti. Yanındaki askerler de siper aldı." şeklinde konuştu.

"BECEREMEDİK MUSTAFA, DEDİ"

Askerlerin yanına giderek olumsuz bir faaliyette bulunmamalarını tavsiye ettiğini aktaran Keskin, adını Semih olarak bildiği yüzbaşıdan askerleri geri çekmesini istediğini kaydetti.

Keskin, konuşmanın ardından askerlerin kapıdan içeriye doğru geçtiğini aktararak, "Kapıyı kapattık ve orada mevzilendik. Kapıdan giriş ve çıkışa izin vermedik. Donanma Komutanlığı'nın tüm kapılarında tedbir aldık. Komutan havaya ateş ettiğinde sayıca biz onlardan üstündük, arkamda bin kişilik halk vardı. Vatandaşı galeyana getirmemek için ateş dahi etmedim. Olumsuzluk yaşanmasına izin vermedim." ifadesini kullandı.

Başbakanlık avukatı Çokan'ın "O akşam eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan'la görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Keskin, "16 Temmuz'da bazı askerleri gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Yanımda savcımız ve ilgililer vardı. Eskiden Donanma Komutanlığı'yla irtibata geçtiğimde Muharrem Albay'a beni yönlendiriyorlardı. Ondan dolayı onunla hukukum vardı. Muharrem Albay'ı alıp getirdiler, o beni görünce 'Beceremedik Mustafa.' dedi. Bu sözünden dolayı savcımız ve ilgililerle kendisine tepki gösterdik." diye konuştu.