Son dakika: Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Fetö'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Duruşmada, örgütün üst seviyedeki "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen ve Kazakistan'da yakalandıktan sonra iadesi yapılan Zabit Kişi'nin savunmasının alınması bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonuna cezaevi araçlarıyla getirilen tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.Duruşmaya, müdahil olarak Başbakanlık avukatı Halit Çokan, TBMM avukatı Ömer Burak Barış ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Hüseyin Coşkun ve Samet Genç katıldı.

Sanık avukatları ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip ediyor.

6 TANIK DİNLENECEK

Tüm sanıkların savunmalarının alındığı davada, aralarında AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, dönemin Gölcük İlçe Emniyet Müdürü ve şu an Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Faruk Keskin, dönemin Gölcük Emniyet Müdür yardımcısı ve halen Çayırova İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erkan Gürbüz'ün de bulunduğu 6 tanık dinlenilecek.

Duruşmada ayrıca, yakalandığı Kazakistan'dan iadesi yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu belirlenen "Aydın" kod isimli sanık Zabit Kişi'nin savunmasının alınması bekleniyor.

ÜST SEVİYEDEKİ MAHREM ABİLER

İddianamede sanık Zabit Kişi hakkında, "Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın Kocaeli'de saklanması ve İstanbul'a götürülerek kalacak yer ayarlanmasında yardımcı olduğu, örgütün üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu, 16.08.2016 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.