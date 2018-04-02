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: 'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı

haberi...'da, 'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu öne sürülen 'ın eşi Harun Başaran tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 16:57
Son dakika: FETÖ'nün sohbet ablasının eşi de tutuklandı

'da 'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül Kurt'un adliyeye sevk edilen eşi Süleyman Kurt tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen eşiyle gözaltına alınan Süleyman Kurt'un, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Çift, 28 Mart'ta Amasya'daki hücre evinde yakalanmış, Yurdagül Kurt'un ByLock uygulamasına 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. Yurdagül Kurt, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

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Son dakika: FETÖ'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı
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