MİT
TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılaması yeniden başlayan davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
, Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılarak, iade işlemleri için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin davaya ilişkin hazırladığı tutanakta, Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığı belirtilerek, Dündar'ın gıyaben tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi. Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmeden heyet, Dündar'ın iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı
ile yazışma yapılmasını karara bağladı. Heyetin ilk duruşmanın 7 Mayıs'ta yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdığı da kaydedildi. DÜNDAR'A GAZETECİLİK DERSİ
Firari Can Dündar
, BBC News'de geçen hafta katıldığı programda sunucu Stephen Sackur'dan beklemediği "Devlet sırlarını koruma" yanıtlarıyla karşılaştı. HARDtalk programında Sackur, Dündar'a MİT TIR'ları olayında devletin sırlarını ifşa ettiğini, bunun İngiltere ve Amerika'da da suç olduğunu, bir gazetecinin Türk ordusunun güvenliğini tehlikeye atacak riskli durumları da göz önünde bulundurma sorumluluğu olduğunu söyledi. Dündar ise buna karşılık olarak mahkemelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde olduğunu öne sürdü. SABAH