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'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

- 'nün darbe girişiminde, Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin, 15 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Mahkemenin, bugünkü duruşmada kararını açıklaması bekleniyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:55
15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminde, (FSM) Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin, 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 16. duruşması başladı.

29. 'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla sürüyor.

Davada, bugün karar çıkması bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan , ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

TANKLA ARAÇ EZEREK 1 KİŞİYİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Köprüde, Hasan Kaya'nın şehit olmasından sanıklardan eski Yarbay Adnan Uygun'un sorumlu olduğu, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı aracın tankla ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "anayasayı ihlal", " ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kasten öldürme", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Davada daha önce verilen kararda, 46 tutuksuz erin dosyası ayrılmıştı.

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15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası
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